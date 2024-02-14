Бетонні піраміди, рови та бункери: країни Балтії готуються до вторгнення РФ, — The Times

За словами військових експертів, якщо російські війська рушать на них, їм доведеться перетнути кордон, усіяний мінами, колючим дротом, ровами і бункерами.

Країни Балтії зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх східних кордонів, найвразливішу у військовому плані ділянку флангу НАТО, так званою "лінією оборони Балтії", яка складається із загороджень і бункерів. Про це пише The Times.

Йдеться про зміцнення кордонів трьох країн — Литви, Латвії та Естонії — фортифікаційними спорудами та облаштування понад 1000 бетонних бункерів. Укріплений кордон розділятиме країни Балтії та Росію, Білорусь і мілітаризований російський анклав Калінінград.

Балтійська лінія оборони Фото: Скриншот

Тільки одна Естонія планує витратити близько 60 мільйонів євро на будівництво 600 таких споруд уздовж кордону з Росією.

"Кожен бункер матиме площу близько 37 кв. м, у ньому зможуть розміститися близько 10 солдатів, і він буде захищений від артилерійських ударів. Крім того, поблизу знаходитимуться склади з боєприпасами і такі споруди, як протитанкові міни, рови, колючий дріт і бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона", — уточнив заступника міністра оборони Естонії Сюзан Ліллевалі.

Прототип Т-бункерів для східного флангу НАТО Фото: Скриншот

Як пояснюють естонські військові, проєкт реалізується з великою швидкістю, що зумовлено побоюваннями щодо нападу Кремля на країни Балтії. У вівторок, 13 лютого, служба зовнішньої розвідки Естонії у щорічній доповіді попередила, що Росія має намір розмістити біля кордонів країн Балтії удвічі більше військ, ніж 19 тисяч осіб, які були зосереджені тут до повномасштабного вторгнення в Україну.

У звіті розвідки також описуються плани Росії щодо створення нового армійського корпусу, який, можливо, базуватиметься в Петрозаводську, на північний схід від Санкт-Петербурга, і прикриватиме кордон із Фінляндією.

Загалом ідея, за словами офіцера литовської армії і наукового співробітника Балтійського інституту передових технологій у Вільнюсі Донатаса Палавеніса, полягає в тому, щоб сповільнити просування сил вторгнення і спрямувати їх у райони, де НАТО зможе дати відсіч на прийнятніших умовах.

"Будівництво цієї укріпленої лінії, безсумнівно, потребуватиме часу і ресурсів, але її ефективність очевидна у війні в Україні, де війська не здатні ефективно прорвати перешкоди і завоювати значну територію", — сказав Палавеніс.

І додає, що оскільки у країн Балтії немає глибини оборони, щоб затримати противника, боротьба вестиметься за кожен сантиметр території, що потребуватиме створення штучних перешкод і укріплень для мінімізації втрат.

Оборонні заходи на східному фланзі НАТО Фото: Скриншот

За оцінками Міністерства оборони Естонії, для захоплення таких позицій нападникам знадобиться в чотири-сім разів більше людей, ніж без укріплень.

"Навіть якщо лінію зрештою не вдасться утримати, вона, принаймні, дасть захисникам цінний час для перегрупування та отримання підкріплень з інших країн — членів НАТО", — зауважують військові.

Країни Балтії особливо зацікавлені в тому, щоб позбавити Росію можливості створити власну оборону на будь-якій захопленій нею території. Експерти детально вивчили війну в Україні і те, що стоїть за тим, що контрнаступ українців не був успішним, а також те, чому росіяни не можуть продовжувати просуватися до серця України.

"За цим стоять усілякі заходи протидії: рови, ряди "зубів дракона", мінні поля. Усе працює", — кажуть вони.

І додають, що головний урок полягає в тому, щоб знайти способи зупинити просування російських бронетанкових частин, бо якщо їм дозволити втекти, то можна запізнитися захистити всі країни.

Нагадаємо, Фокус писав, що близькі інфраструктурні зв'язки, такі як Балтійська залізниця, а також загальна електромережа дають змогу Естонії, Латвії та Литві вибудовувати спільну оборону проти РФ.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, усі країни Альянсу мають інвестувати 2% ВВП на військові витрати. У 2024 році такого показника досягнуть 18 із 31 країни блоку.