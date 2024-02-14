Бетонні піраміди, рови та бункери: країни Балтії готуються до вторгнення РФ, — The Times

За словами військових експертів, якщо російські війська рушать на них, їм доведеться перетнути кордон, усіяний мінами, колючим дротом, ровами і бункерами.

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Країни Балтії зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх східних кордонів, найвразливішу у військовому плані ділянку флангу НАТО, так званою "лінією оборони Балтії", яка складається із загороджень і бункерів. Про це пише The Times.

Йдеться про зміцнення кордонів трьох країн — Литви, Латвії та Естонії — фортифікаційними спорудами та облаштування понад 1000 бетонних бункерів. Укріплений кордон розділятиме країни Балтії та Росію, Білорусь і мілітаризований російський анклав Калінінград.

Балтійська лінія оборони Фото: Скриншот

Тільки одна Естонія планує витратити близько 60 мільйонів євро на будівництво 600 таких споруд уздовж кордону з Росією.

"Кожен бункер матиме площу близько 37 кв. м, у ньому зможуть розміститися близько 10 солдатів, і він буде захищений від артилерійських ударів. Крім того, поблизу знаходитимуться склади з боєприпасами і такі споруди, як протитанкові міни, рови, колючий дріт і бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона", — уточнив заступника міністра оборони Естонії Сюзан Ліллевалі.

Прототип Т-бункерів для східного флангу НАТО Фото: Скриншот

Як пояснюють естонські військові, проєкт реалізується з великою швидкістю, що зумовлено побоюваннями щодо нападу Кремля на країни Балтії. У вівторок, 13 лютого, служба зовнішньої розвідки Естонії у щорічній доповіді попередила, що Росія має намір розмістити біля кордонів країн Балтії удвічі більше військ, ніж 19 тисяч осіб, які були зосереджені тут до повномасштабного вторгнення в Україну.

У звіті розвідки також описуються плани Росії щодо створення нового армійського корпусу, який, можливо, базуватиметься в Петрозаводську, на північний схід від Санкт-Петербурга, і прикриватиме кордон із Фінляндією.

Загалом ідея, за словами офіцера литовської армії і наукового співробітника Балтійського інституту передових технологій у Вільнюсі Донатаса Палавеніса, полягає в тому, щоб сповільнити просування сил вторгнення і спрямувати їх у райони, де НАТО зможе дати відсіч на прийнятніших умовах.

"Будівництво цієї укріпленої лінії, безсумнівно, потребуватиме часу і ресурсів, але її ефективність очевидна у війні в Україні, де війська не здатні ефективно прорвати перешкоди і завоювати значну територію", — сказав Палавеніс.

І додає, що оскільки у країн Балтії немає глибини оборони, щоб затримати противника, боротьба вестиметься за кожен сантиметр території, що потребуватиме створення штучних перешкод і укріплень для мінімізації втрат.

Оборонні заходи на східному фланзі НАТО Фото: Скриншот

За оцінками Міністерства оборони Естонії, для захоплення таких позицій нападникам знадобиться в чотири-сім разів більше людей, ніж без укріплень.

"Навіть якщо лінію зрештою не вдасться утримати, вона, принаймні, дасть захисникам цінний час для перегрупування та отримання підкріплень з інших країн — членів НАТО", — зауважують військові.

Країни Балтії особливо зацікавлені в тому, щоб позбавити Росію можливості створити власну оборону на будь-якій захопленій нею території. Експерти детально вивчили війну в Україні і те, що стоїть за тим, що контрнаступ українців не був успішним, а також те, чому росіяни не можуть продовжувати просуватися до серця України.

"За цим стоять усілякі заходи протидії: рови, ряди "зубів дракона", мінні поля. Усе працює", — кажуть вони.

І додають, що головний урок полягає в тому, щоб знайти способи зупинити просування російських бронетанкових частин, бо якщо їм дозволити втекти, то можна запізнитися захистити всі країни.

Важливо

Країни Балтії домовилися побудувати захист від Росії (інфографіка)

Нагадаємо, Фокус писав, що близькі інфраструктурні зв'язки, такі як Балтійська залізниця, а також загальна електромережа дають змогу Естонії, Латвії та Литві вибудовувати спільну оборону проти РФ.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, усі країни Альянсу мають інвестувати 2% ВВП на військові витрати. У 2024 році такого показника досягнуть 18 із 31 країни блоку.