Бетонные пирамиды, рвы и бункеры: страны Балтии готовятся к вторжению РФ, — The Times

По словам военных экспертов, если российские войска двинутся на них, им придется пересечь границу, усеянную минами, колючей проволокой, рвами и"зубами дракона".

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Страны Балтии укрепляют тысячекилометровый участок своих восточных границ, наиболее уязвимый в военном отношении участок фланга НАТО, так называемой "линией обороны Балтии", которая состоит из заграждения и бункеров. Об этом пишет The Times.

Речь идет об укреплении границ трех стран — Литвы, Латвии и Эстонии — фортификационными сооружениями и обустройстве более 1000 бетонных бункеров. Укрепленная граница будет разделять страны Балтии и Россию, Беларусь и милитаризованный российский анклав Калининград.

Балтийская линия обороны Фото: Скриншот

Только одна Эстония планирует потратить около 60 миллионов евро на строительство 600 таких сооружений вдоль границы с Россией.

"Каждый бункер будет иметь площадь около 37 кв. м, в нем смогут разместиться около 10 солдат, и он будет защищен от артиллерийских ударов. Кроме того, поблизости будут находиться склады с боеприпасами и такие сооружения, как противотанковые мины, рвы, колючая проволока и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона", — уточнил заместителя министра обороны Эстонии Сюзан Лиллевали.

Прототип Т-бункеров для восточного фланга НАТО Фото: Скриншот

Как поясняют эстонские военные, проект реализуется с большой скоростью, что вызвано опасениями относительно нападения Кремля на страны Балтии. Во вторник, 13 февраля, служба внешней разведки Эстонии в ежегодном докладе предупредила, что Россия намерена разместить у границ стран Балтии в два раза больше войск, чем 19 тысяч человек, которые были сосредоточены здесь до полномасштабного вторжения в Украину.

В отчете разведки также описываются планы России по созданию нового армейского корпуса, который, возможно, будет базироваться в Петрозаводске, к северо-востоку от Санкт-Петербурга, и прикрывать границу с Финляндией.

В целом идея, по словам офицера литовской армии и научного сотрудника Балтийского института передовых технологий в Вильнюсе Донатаса Палавениса, заключается в том, чтобы замедлить продвижение сил вторжения и направить их в районы, где НАТО сможет дать отпор на более приемлемых условиях.

"Строительство этой укрепленной линии, несомненно, потребует времени и ресурсов, но ее эффективность очевидна в войне в Украине, где войска не способны эффективно прорвать препятствия и завоевать значительную территорию", — сказал Палавенис.

И добавляет, что поскольку у стран Балтии нет глубины обороны, чтобы задержать противника, борьба будет вестись за каждый сантиметр территории, что потребует создания искусственных препятствий и укреплений для минимизации потерь.

Оборонительные меры на восточном фланге НАТО Фото: Скриншот

По оценкам Министерства обороны Эстонии, для захвата таких позиций нападающим потребуется в четыре-семь раз больше людей, чем без укреплений.

"Даже если линию в итоге не удастся удержать, она, по крайней мере, даст защитникам ценное время для перегруппировки и получения подкреплений из других стран — членов НАТО", — замечают военные.

Страны Балтии особенно заинтересованы в том, чтобы лишить Россию возможности создать собственную оборону на любой захваченной ею территории. Эксперты подробно изучили войну в Украине и то, что стоит за тем, что контрнаступление украинцев не было успешным, а также то, почему русские не могут продолжать продвигаться к сердцу Украины.

"За этим стоят всевозможные меры противодействия: рвы, ряды "зубов дракона", минные поля. Все работает", — говорят они.

И добавляют, что главный урок заключается в том, чтобы найти способы остановить продвижение российских бронетанковых частей, потому что если им позволить бежать, то можно опоздать защитить все страны.

Важно

Страны Балтии договорились построить защиту от России (инфографика)

Напомним, Фокус писал, что близкие инфраструктурные связи, такие как Балтийская железная дорога, а также общая электросеть позволяют Эстонии, Латвии и Литве выстраивать общую оборону против РФ.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, все страны Альянса должны инвестировать 2% ВВП на военные расходы. В 2024 году такого показателя достигнут 18 из 31 страны блока.