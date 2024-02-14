Українська система РЕБ "Покрова" успішно працює: у Повітряних силах підтвердили

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, системи РЕБ розміщують з якомога більшою ефективністю на різних напрямках. Це дає змогу протидіяти ракетам, дронам, ударним безпілотникам тощо.

ЗСУ успішно застосовують систему РЕБ "Покрова", яка збиває з пантелику системи навігації російських дронів "шахед". Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net.

"Покрова" є і її використовують, — пояснив спікер. — Є й інші, які працюють. Системи РЕБ працюють проти всіх засобів повітряного нападу противника".

Ці системи розміщують з якомога більшою ефективністю на різних напрямках, що дає змогу протидіяти ракетам, дронам, ударним безпілотникам тощо.

За словами Томаса Віттінгтона, експерта з радіоелектронної боротьби з аналітичного центру RUSI, спуфінг набагато складніше виявити, ніж глушіння. Якщо сигнал незначно помітний, дрон, поступово віддаляючись від місця розташування, не зможе визначити підміну і залишиться на деякій відстані від цілі.

"Шахеди" складно заглушити, оскільки вони добре захищені від систем РЕБ.

"Навіть якщо всі його канали глушаться, він усе ж продовжує летіти за інерцією", — зазначив Ігнат.

За його словами, вийшовши із зони дії РЕБ, дрон "шахед" повернеться на колишній курс. Водночас їх уже знаходять у полях, іншими словами, збивати вдається, у т.ч. за допомогою РЕБ, які пригнічують сигнал навігації.

"За цим майбутнє. А "Покрова" — це одна з систем, яка, за словами представників Генштабу, є на озброєнні й ефективно працює", — підбив підсумок представник Повітряних сил.

Нагадаємо, що фахівці із ЗСУ навчилися за допомогою засобів РЕБ змінювати напрямок і висоту польоту російських ракет. Це вже працює, але без традиційних засобів ППО поки що не обійтися.

Також повідомлялося, що експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів про роль системи "Покрова".