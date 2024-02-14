"Вечір у хату": у Мін'юсті запропонували посилати в окопи громадян із судимістю нарівні з іншими

Згідно з новою редакцією законопроєкту, засуджені можуть воювати добровільно. Але глава Мін'юсту Денис Малюська пропонує посилити вимоги.

У новому законопроєкті про мобілізацію пропонується дозволити призивати до ЗСУ засуджених громадян на добровільній основі. Але в Міністерстві юстиції запропонували більш рішучі заходи та пояснили свою ініціативу тим, що захист країни — обов'язок, а не право. Про це глава відомства Денис Малюська заявив в ефірі телемарафону.

"Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов'язок кожного громадянина — захищати державу", — заявив Малюська, додавши, що та обставина, що громадянин вчинив злочин, був покараний і тепер перебуває на волі, не має бути причиною для відстрочки від служби.

За словами урядовця, рішення про мобілізацію громадянина із судимістю має ухвалюватися в органах ТЦК, які комплектують армію. У цьому позиція Мін'юсту, яку надалі проситимуть депутатів підтримати.

Глава міністерства згадав про те, що йдеться про десятки тисяч громадян.

Малюська задається риторичним питанням про те, чому захищати державу — почесний обов'язок для всіх, а той, хто колись давно скоїв злочин, чомусь батьківщину захищати не зобов'язаний.

Він також згадав про те, що зараз представники відомства займаються іншим питанням щодо засуджених. І підхід може бути "трохи іншим". ТЦК хочуть надати можливість вирішувати, хто їм потрібен, а хто ні.

Публікація на сторінці Дениса Малюськи у Facebook

Восени минулого року Денис Малюська зазначав, що засуджені громадяни вже почали працювати шахтарями. За його словами, заповнюється дефіцит робочої сили, а люди отримують нові навички, які дадуть змогу після звільнення працевлаштуватися.

Нагадаємо, що в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки чоловікам.

Також повідомлялося, що дві категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації.