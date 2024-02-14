5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем, — Буданов (відео)

За словами голови розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" перевозив вантаж із Новоросійська до Севастополя. Він був завантажений, але на переході його знищили п'ятьма безпілотними MAGURA V5. Про це повідомив голова ГУР МО України Кирило Буданов у коментарі телеканалу "Ми Україна".

За словами глави української розвідки, російський корабель знищено. Його екіпаж становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.

Кирило Буданов — про знищення корабля "Цезар Куніков"

"Шукають уцілілих, як їм здається, але поки що результати не дуже по цій частині. Корабель перевозив вантаж із міста Новоросійськ до міста Севастополь, корабель був завантажений і на переході знищений безпілотними апаратами. П'ятьма", — зазначив Буданов і уточнив, що це були морські дрони MAGURA V5.

Нагадаємо, що, за словами спікера української розвідки Андрія Юсова, на кораблі "Цезар Куніков", можливо, крім особового складу, перевозили боєкомплект. За попередньою інформацією, нікому з екіпажу вижити не вдалося.

Також повідомлялося, що в ГУР розповіли подробиці атаки на БДК "Цезар Куніков". Після знищення БДК "Цезар Куніков" можна надовго ставити жирний хрест на десантних операціях проти України.

Представник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Україна знищила всі три російські БДК, які увірвалися в порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення.