F-16, дрони, ППО та снаряди: Умєров повідомив результати 19-го "Рамштайну"
Міністр оборони України оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої доєдналися вже 15 країн.
Міністерство оборони України оголосило про успішний результат 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомив міністр Рустем Умєров в Facebook.
"Результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Провели плідні перемовини в межах Коаліції спроможностей", — йдеться у повідомленні.
Стартувала Коаліція інтегрованої ППО
Також Умєров заявив про посилення протиповітряної оборони України, як системами, так і ракетами до них. Зокрема, міністр оборони оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.
"15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", — наголосив він.
Артилерійські системи та снаряди
За словами Умєрова, на порядку денному й артилерійські системи та снаряди, зокрема, спільне виробництво з партнерами.
"Працюємо над цим, вже є результати", — додає міністр.
Винищувачі F16
Також Умєров згадав й про винищувачі F16. За його словами, Україна йде за графіком у межах всіх домовленостей з партнерами.
Дрони для України
Окрім цього, міністр зазначив, що українська сторона посилила взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем.
"Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", — додає у дописі Умєров.
Розмінування українських територій
Як зазначив міністр оборони, до розмінування українських територій офіційно приєдналися вже 20 країн. Він подякував Литві за лідерство у відповідному питанні.
Допомога від США
Окремо Умєров висловив подяку Сполученим Штатам Америки та міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні.
"Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі", — наголосив він.
Нагадаємо, у середу, 14 лютого, розпочалося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно стало першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних сил.