F-16, дрони, ППО та снаряди: Умєров повідомив результати 19-го "Рамштайну"

Міністр оборони України оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої доєдналися вже 15 країн.

Міністерство оборони України оголосило про успішний результат 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомив міністр Рустем Умєров в Facebook.

"Результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Провели плідні перемовини в межах Коаліції спроможностей", — йдеться у повідомленні.

Стартувала Коаліція інтегрованої ППО

Також Умєров заявив про посилення протиповітряної оборони України, як системами, так і ракетами до них. Зокрема, міністр оборони оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

"15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", — наголосив він.

Артилерійські системи та снаряди

За словами Умєрова, на порядку денному й артилерійські системи та снаряди, зокрема, спільне виробництво з партнерами.

"Працюємо над цим, вже є результати", — додає міністр.

Винищувачі F16

Також Умєров згадав й про винищувачі F16. За його словами, Україна йде за графіком у межах всіх домовленостей з партнерами.

Дрони для України

Окрім цього, міністр зазначив, що українська сторона посилила взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем.

"Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", — додає у дописі Умєров.

Розмінування українських територій

Як зазначив міністр оборони, до розмінування українських територій офіційно приєдналися вже 20 країн. Він подякував Литві за лідерство у відповідному питанні.

Допомога від США

Окремо Умєров висловив подяку Сполученим Штатам Америки та міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні.

"Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі", — наголосив він.

Нагадаємо, у середу, 14 лютого, розпочалося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно стало першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних сил.