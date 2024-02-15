Ракетний удар по Україні: вибухи пролунали у кількох областях, є влучання (фото)

Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у Запоріжжі, Львові та на Полтавщині. Системи ППО знищили усі російські ракети, які ворог спрямував на Київ.

Зранку 15 лютого ЗС РФ вдарили по Україні ракетами різних типів — балістичними, а також крилатими ракетами морського базування "Калібр" та крилатими ракетами Х-101. Жителі Києва, Запоріжжя, Дніпра та ще кількох регіонів чули вибухи. Про деталі російського удару деякі подробиці розповіли у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряне командування близько 2:00 повідомило про загрозу балістики — про пуски та збиття дописів не було. О 4:34 попередило про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС, які здійнялись у повітря з військової бази "Оленья" в Мурманській області. За 15 хвилин стало відомо про крилаті ракети, які прямували з Чорного моря у бік Херсонщини.

Ракети, які росіяни запустили по українцях, петляли над центральними областями, побували у Житомирській області, а потім звернули на Київ. Частина попрямувала через Вінниччину у напрямку західних областей — о 6:22 вони опинились у Львівській області, а також у Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Обстріл України 15 лютого — влучання в регіонах

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив влучання російської ракети у Запоріжжі. Зі слів посадовця, є пошкодження об'єкта інфраструктури. Попередньо відомо про одного пораненого. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Обстріл 15 лютого - деталі від Федорова

Мер Львова Андрій Садовий заявив про ракету ЗС РФ, яка вибухнула у місті. З його слів, є пошкодження на вулиці Науковій — вибито шибки. Поки що у нього немає інформації про поранених та руйнування.

Обстріл 15 лютого - деталі від Садового

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін о 7:06 опублікував допис, у якому повідомив про влучання російської ракети у Миргородському районі. Пошкоджено складське приміщення — почалась пожежа на площі 100 кв. м. Поранених та загиблих немає, підсумував чиновник.

Обстріл 15 лютого - деталі від Проніна Фото: Скриншот

Де чули вибухи під час удару 15 лютого

Після 6:00 жителі Києва чули вибухи у небі над столицею. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що РФ атакувала місто різними типами ракет — удару був "комбінований" та з різних напрямків. Повітряна атака тривала дві години, ідеться у дописі. Сили ППО збили усі російські ракети, дані про наслідки атаки уточнюються. Кількість ракет, які росіяни запустили по столиці, поки що не відома — очікують інформацію від Повітряних сил.

Обстріл 15 лютого - деталі від КМВА Фото: Скриншот

Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів над Дніпром о 6:13. Також була загроза для Кривого Рогу та Павлограда. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував про наслідки російського удару: під загрозою був об'єкт інфраструктури у Дніпрі, працювали сили ППО, наслідки уточнюються. Мер Дніпра Борис Філатов не публікував дописів щодо ситуації у місті.

О 6:36 стало відомо про вибухи у Івано-Франківській області — про це написали у пабліку "Івано-Франківськ 24/7". Голова обласної адміністрації Світлана Оніщук не повідомляла про наслідки повітряної атаки.

У Повітряних силах ЗСУ на момент публікації статті не інформували про деталі російської ракетної атаки в ніч на 15 лютого.

Зазначимо, 13 лютого начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила про готовність РФ запустити по Україні 60 ракет "Калібр". З її слів, ворог тримає у Чорному морі від 2-3 до 7 ракетоносіїв.

Нагадуємо, 14 лютого стало відомо про знищення ВДК "Цезарь Куников", який перебував за чотири км від південного узбережжя Криму у районі Алупки. В ГУР Міноборони повідомили, що більшість екіпажу корабля загинули.