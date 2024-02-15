ЗС РФ зайняли 15% Авдіївки та просунулися біля Бахмута, — ISW (карти)

За даними американських аналітиків, війська РФ, імовірно, просувалися до головної української лінії оборони в Авдіївці вздовж вулиці Грушевського. Основні бойові дії розгортаються на північно-західній околиці міста і в південній частині.

У Росії заявили, що окупаційні війська контролюють приблизно 17,5% території Авдіївки Донецької області. Інститут вивчення війни (ISW), зі свого боку, підтвердив, що на момент 14 лютого російські сили контролювали щонайменше 15,4% Авдіївки.

За заявами російських джерел, війська РФ, імовірно, просувалися до головної української лінії оборони в Авдіївці вздовж вулиці Грушевського. Російські "воєнні кореспонденти" також повідомляли про просування військ РФ на північ від Авдіївки, в районі Авдіївського кар'єру, на південь від Авдіївського коксохімічного заводу, а також на відстань до 1,4 км завширшки та 930 метрів у глибину на південь від Авдіївки в районі Опитного. Проте експерти ISW не виявили візуальних підтверджень цих тверджень з боку Росії.

Бої тривали на північний захід від Авдіївки, поблизу Новобахмутівки, Очеретиного та Степового; на південний захід від Авдіївки, біля Північного, Невельського, Тоненького і Первомайського; а також на південь від Авдіївки, в районі ресторану "Царская охота" й Опитного. Бойові дії також відбувалися біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки, а також на північному заході та півдні самого міста.

Ситуація в Авдіївці Фото: ISW

Генерал-майор Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", зазначив, що російські збройні сили здійснили 73 авіаудари на Таврійському напрямку (через західну Запорізьку область). Це найзначніша серія російських авіаударів на цьому напрямку у 2024 році.

Представник української бригади, що оперує на Авдіївському напрямку, зазначив, що російські збройні сили зазвичай щодня здійснюють понад 30 плануючих бомбових ударів тільки по Авдіївці. Також було повідомлено, що на Авдіївському напрямку російські війська сконцентрували близько 50 тисяч солдатів.

ЗС РФ просунулися в районі Бахмута

У районі Бахмута спостерігалися активні бойові дії 14 лютого, і в цей же період російські війська підтвердили своє просування. Геолокаційні дані, опубліковані 12 і 13 лютого, показують, що російські збройні сили пересувалися в напрямку Іванівського, що розташоване поруч із трасою Т0504 Костянтинівка-Бахмут (на захід від Бахмута).

Ситуація в районі Бахмута Фото: ISW

За даними російських джерел, війська РФ просунулися на відстань до 1,5 кілометра завширшки й 750 метрів у глибину на південь від Богданівки (на північному заході від Бахмута), проте експерти з ISW не змогли підтвердити цю інформацію візуально.

Згідно з українськими та російськими джерелами, бойові дії тривали в кількох напрямках: на північний захід від Бахмута, біля Богданівки; на захід від Бахмута, в районі Іванівського; на південний захід від Бахмута, біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки; і на південь від Бахмута, в районі Південного і Шумів.

Повідомляється також, що російські "воєнні кореспонденти" заявляли про нанесення російськими збройними силами ударів плануючими бомбами по позиціях Збройних сил України в місті Часів Яр (на захід від Бахмута).

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що російські окупанти знову просунулися на півночі та півдні Авдіївки Донецької області. На півдні основне завдання противника — оточити опорний пункт "Зеніт", а на півночі — максимально продавити Сили оборони.

Нагадаємо, 13 лютого аналітики DeepState вже повідомили, що Збройні сили Російської Федерації продовжують наступати на Авдіївку Донецької області. Під час штурмів ворог використовує живу силу та атакує за допомогою керованих авіаційних бомб.

Також 13 лютого аналітики DeepState розповіли, що російські військові продовжують тиск із півночі та півдня на Авдіївку. Ситуація в місті стає гіршою з кожним днем.