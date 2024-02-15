"Ми попереджаємо": Польща піднімала військові літаки через ракетну атаку РФ по Україні

За даними польського командування, було активовано "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору".

У відповідь на активність стратегічної авіації Російської Федерації, яка завдавала ракетних ударів по Україні, Збройні сили Польщі підняли в повітря військові літаки. Інформацію про це опубліковано в соцмережі X (раніше Twitter) в акаунті оперативного командування Збройних сил Польщі.

Командування зазначило, що було активовано "всі необхідні процедури для гарантування безпеки польського повітряного простору", й велися спостереження за обстановкою.

"Ми попереджаємо, що польські та союзні літаки активізувалися, що може бути пов'язано з підвищенням рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — йдеться в повідомленні польського командування.

Обстріл України 15 лютого

Нагадаємо, вранці 15 лютого російські військові запустили ракети різних типів по мирних містах України. Під час атаки на Київ противник спрямував ракети різних типів, які заходили в місто з кількох боків. Усі ракети над столицею вдалося перехопити засобами ППО.

Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 26 ракет. Вибухи пролунали в Києві та регіоні, а також у Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Сили та засоби ППО перехопили 13 ракет.