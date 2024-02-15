Обстріл України 15 лютого: у Львові пошкоджено об'єкти обленерго, — Міненерго

За даними профільного міністерства, обстріл не мав критичного впливу на роботу енергооб’єктів, але у Львові зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури.

У четвер, 15 лютого, внаслідок російського ракетного удару у Львові пошкоджена трансформаторна підстанція. Без електропостачання залишився об'єкт інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в Telegram.

"Ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів. Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури", — заявили в Міненерго.

Проте у відомстві наголосили, що ситуація контрольована.

Крім того, енергетики повідомили, що у середу, 14 лютого, у Донецькій області знеструмлювалася шахта.

"Внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині. Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню)", — повідомили в енергетичному відомстві.

Протягом двох годин займання ліквідували, усіх споживачів заживили.

Нагадаємо, внаслідок російської ранкової атаки 15 лютого у Львові троє людей дістали поранення. Пошкоджено 18 житлових будинків, у тому числі дві школи та садок. Вибито понад 400 вікон. Є влучання в об’єкт інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія випустила по території України 26 ракет. Половину з них наші захисники неба збили.