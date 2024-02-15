"Не виключено": РФ могла атакувати Україну 15 лютого ракетами з КНДР, — Ігнат (відео)

За словами представника Повітряних сил, противник застосував одразу кілька типів ракет під час обстрілу. Крім того, атаки балістичним озброєнням стали частішими.

Російські окупанти вранці 15 лютого атакували мирні міста України різним озброєнням, серед якого могли бути також ракети з Північної Кореї. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, йдеться про ракети з КНДР KN-23, уламки яких уже знаходили раніше після обстрілів з боку російських окупантів. Під час атаки в четвер, найімовірніше, противник знову їх застосував.

"Сьогодні було застосовано кілька типів ракет. Балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет із Воронезької області. Ми повідомили про ракети, що найімовірніше це "Іскандер-М". А також не виключено і застосування північнокорейських ракет КN-23, уламки яких вже зафіксовані на території нашої держави", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил додав, що противник став регулярніше застосовувати проти України балістичне озброєння, а для перехоплення деяких типів ракет бійцям бракує засобів.

До слова, ракети ЗС РФ не просто так кружляли над українською територією, продовжує Юрій Ігнат, адже російські окупанти розуміють, що є потенційні місця, де озброєння може бути перехоплено і знищено. Йдеться як про ракети, так і про дрони. Відповідно, противник заздалегідь прокладає маршрути.

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Нагадаємо, 15 лютого ЗС РФ атакували мирні міста Украни. Російські окупанти запустили 26 ракет різних типів, про що заявили в Повітряних силах. Повідомляється, що "Калібрів" було запущено дві одиниці, і обидві були перехоплені ППО.