Хороших рішень не залишається: у Раді розповіли, де візьмуть гроші на мобілізацію 500 тисяч

За словами нардепа Данила Гетманцева, економіка справді не має потенціалу для підвищення ставок податків, тому в уряду залишаються тільки складні варіанти фінансування армії.

Для мобілізації 400-500 тисяч солдатів необхідно знайти суму в розмірі 720 мільярдів гривень. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев підкреслив відмінність між двома обговорюваними цифрами: перша пов'язана з мобілізацією додатково щонайменше 0,5% ВВП до держбюджету-2024, що становить приблизно 37,3 мільярда гривень. Цей параметр передбачений в оновленому Меморандумі з МВФ і покликаний посилити спроможності фінансування видатків та забезпечити стійкість державних фінансів.

Друга цифра — 720 мільярдів гривень — являє собою приблизні витрати на мобілізацію в раніше озвучених параметрах. Це сума, яка потребує додаткових розрахунків, оскільки точні масштаби мобілізації поки що не відомі.

"Це величезні гроші. І де їх узяти — це велике питання. Ми будемо перебувати в дискусії з Мінфіном, уже було кілька нарад із цього приводу. Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки та пропозиції Мінфіну і Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету. Тут треба розуміти, що, з одного боку, економіка справді не має потенціалу для підвищення ставок податків, але, з іншого боку, коли йдеться про фінансування армії, а отже, про забезпечення найголовнішої цінності — безпеки життя, — хороших і "популярних" рішень в уряду не залишається. Є тільки складні", — резюмував нардеп.

Нагадаємо також, 17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.

9 лютого повідомлялося, що Кабінет міністрів України дозволив цілодобову діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК і СП зможуть у будь-який час вести облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.