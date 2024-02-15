У Росії пролунали вибухи на заводі, що виробляє вибухівку для армії: що відомо (фото, відео)

Місцева влада виправдала гучні звуки "технологічним процесом". У соцмережах повідомляють, що вибух прогримів на підсанкційному виробництві.

У місті Бійськ Алтайського краю РФ зранку 15 лютого пролунав вибух. Про це о 6:27 повідомили у телеграм-каналі з місцевими новинами "Бийск 22".

Автори контенту передали, що їхня читачка почула вибух.

"Хтось знає, що це було? Хвилин 10 тому", — написала росіянка.

Згодом у медіа передали, що в місті пролунав ще один вибух.

"У районі 11:00-11:10 щось бумкнуло", — розповів підписник каналу.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Вибух у Бійську: пояснення влади

Мер міста Бійськ Віктор Щигрєв о 8:00 підтвердив, що в районі промзони могли чути "хлопок".

"Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає", — запевнив Щигрєв.

Другий вибух, який пролунав після 11:00, міський голова не коментував.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Вибух у Бійську: завод виробляє вибухівку

У соцмережах інформують, що вибух прогримів на заводі "АТ Федеральний науково-виробничий центр Алтай". Це підприємство у Бійську знаходиться на відстані понад 3 тисяч кілометрів від кордону з Україною, і працює на ворожий ВПК.

Повідомляється, що завод "Алтай" спеціалізується на хімічних технологіях, а саме — на вибухових речовинах.

Завод "Алтай" на карті Фото: Соцмережi

Дані проєкту "Війна та Санкції", що реалізується за підтримки МЗС та НАЗК, підтверджують розташування цього виробництва у Бійську. На нього вже наклали санкції низка країн.

"Компанія є російським підприємством військово-промислового комплексу, яке здійснює наукові дослідження, виробництво продукції військового призначення, яка використовувалася Росією під час незаконного вторгнення в Україну у 2022 році. Таким чином, компанія несе відповідальність за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", — йдеться у довідці про завод "Алтай".

Нагадаємо, партизани виявили приблизно 10 кораблів балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі.

У ГУР 15 лютого попередили, що Росія переходить до активної фази операції "Перун". До неї будуть залучені журналісти та блогери.