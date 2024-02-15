"Великі надії": британська розвідка про наслідки для РФ від втрати ВДК "Цезарь Куников"

За даними аналітиків, українська сторона продовжує показувати ефективні результати і перехоплювати ініціативу в Чорному морі. Тепер противнику буде складніше поповнювати резерви.

14 лютого українським захисникам вдалося знищити великий десантний корабель ЗС РФ "Цезарь Куников". У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії назвали наслідки такої втрати для противника.

За даними аналітиків, ідеться про надводний корабель класу Ropucha, і внаслідок українських атак уже вдалося потопити три таких судна. Загалом у російських окупантів їх близько 10.

"На це судно покладалися великі надії щодо матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту і війни Росії в Україні. Втрата судна майже напевно ще більше обмежить російські ресурси в Чорному морі і зробить логістичний ланцюжок Чорноморського флоту вразливим для нових атак", — ідеться в повідомленні аналітиків.

Водночас, ідеться далі у звіті британської розвідки, якщо Кримський міст виявиться закритий, тоді скоротяться поставки резервів для ЗС РФ. Відповідно, логістичні перевезення між материковою частиною Росії та окупованим Кримським півостровом сильно ускладняться.

"Винахідливість України, найімовірніше, завадила Росії вільно діяти в західній частині Чорного моря і дала змогу Україні перехопити в Росії ініціативу на морі", — підсумували аналітики.

У британській розвідці назвали наслідки для РФ після знищення ВДК "Цезарь Куников" Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, що 14 лютого ЗСУ і ГУР МОУ знищили російський ВДК "Цезарь Куников" за допомогою ударних морських дронів. Це сталося в територіальних водах України біля Алупки в Криму.

Також у ГУР МОУ заявили, що корабель "Цезарь Куников" міг перевозити ракетне озброєння. За словами представника української розвідки Андрія Юсова, противник за допомогою корабля міг перевозити не тільки особовий склад, а й боєкомплект. Попередньо нікому з екіпажу не вдалося врятуватися.