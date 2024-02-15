У мережі показали кадри бойового виходу Буданова з бійцями ГУР (відео)

Очільник воєнної розвідки взяв участь у безпосередній роботі одного з підрозділів ГУР. Він був у військовій формі, в тактичному шоломі, окулярах та бронежилеті.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов сходив на бойовий вихід з розвідниками одного зі спецпідрозділів Головного управління розвідки. Відповідне відео почали поширювати 15 лютого в українських Telegram-каналах.

Так, головний розвідник України перебував разом з кількома бійцями ГУР в невідомому населеному пункті. Він був у військовій формі, в тактичному шоломі, окулярах та бронежилеті.

Очільник ГУР підписував прапор України. Тим часом на задньому фоні лунали вибухи та постріли. На відео зафіксована коротка розмова Буданова зі спецпризначенцями. Вони намагалися з'ясувати, який вид озброєння працює на дальньому фоні.

Буданов жартував і запевнив колег, "зі знанням справи", що то була точно не робота української ППО.

Коли і де було зняте відео, невідомо. З кадрів видно, що це була тепла пора року.

Нагадаємо, що Буданов 14 лютого заявив, що Україна у 2024 році отримає від західних партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів.

14 лютого Кирило Буданов розповів, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" перевозив вантаж із Новоросійська до Севастополя. Він був завантажений, але на переході його знищили п'ятьма безпілотними MAGURA V5.