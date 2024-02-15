"Союзники об'єднуються": НАТО планує передати Україні мільйон дронів, — Столтенберг

За словами генерального секретаря Альянсу, до нового пакету військової допомоги Україні також входять деталі для F-16 і засоби протиповітряної оборони.

Північноатлантичний альянс має намір передати Україні мільйон безпілотних літальних апаратів як військову допомогу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

Він зазначив, що сьогодні, 15 лютого, відбулося щомісячне засідання Ради Україна-НАТО. У рамках цієї події міністр оборони України Рустем Умеров доповів союзникам про поточну обстановку на фронті, в той час як країни НАТО наголосили на необхідності продовження підтримки.

Крім того, Столтенберг підкреслив, що протягом останніх кількох днів кілька союзників, включно з Канадою, Фінляндією та Норвегією, оголосили про надання нових пакетів військової допомоги Україні. Ці пакети включають в себе обладнання та запасні частини для винищувачів F-16, а також засоби протиповітряної оборони.

"Група союзників об'єднується з метою постачання мільйона безпілотників для України. 20 союзників по НАТО також домовилися про створення коаліції з розмінування. Усе це допоможе врятувати життя українців", — додав генсек.

Нагадаємо, що у ЗМІ інформували, що Європа збільшила військові витрати. Виробники зброї працюють цілодобово, але, за оцінкою зі США, цих зусиль недостатньо для компенсації низьких інвестицій в оборонну сферу протягом десятиліть.

А Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні. Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єдналися, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва.