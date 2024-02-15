"Питання часу": ЗСУ могли почати виходити з Авдіївки, — The Washington Post

За словами військовослужбовця, велике місто на Донбасі є важливим зі стратегічного боку, адже воно близьке до окупованого Донецька. Це може бути найбільша перемога противника на фронті з минулого року.

Україна може перебувати на межі втрати стратегічно важливого міста Авдіївка в Донецькій області, яке багато років перебувало під прицілом Росії. Матеріал із таким заголовком опублікували The Washington Post.

Раніше коксохімічний завод був економічною опорою України на сході Донбасу, проте тепер він зруйнований і є останнім оплотом в Авдіївці, яку ЗС РФ з 2014 року намагалася взяти під свій контроль.

Останні кілька місяців бої за місто активізувалися і противнику вдалося просунутися вперед. Українські військові в коментарі журналістам розповіли, що "здача міста — лише питання часу". Крім того, частковий вихід уже міг початися.

Журналісти заявили, що Авдіївка може стати першим випробуванням для Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ, адже ухвалити рішення необхідно в короткі терміни. Водночас у матеріалі зазначається, що військові продовжують звинувачувати його в тому, що той міг надто довго зволікати з виходом із Бахмута і побоюються, що ситуація може повторитися.

Сама Авдіївка має стратегічне значення для росіян, адже розташована зовсім поруч з окупованим обласним центром — Донецьком.

"Усе зводиться до логістики. Дороги, розв'язки, все: велика частина логістики зав'язана на вулицях Авдіївки", — розповідає 41-річний командир піхотного взводу 53-ї бригади ЗСУ на ім'я Сергій.

До слова, щодо коксохімічного заводу, бійці зізнаються, що це вигідна оборонна база для української сторони, і він може в майбутньому стати чимось схожим на "Азовсталь" у Маріуполі, де оборонялися військові до останнього. Водночас, військовослужбовець із позивним "Вітамін" каже:

"Вони спробують обійти його, оточити, і тоді все. Наші сили будуть змушені відступити. Росіяни нині намагаються чинити тиск на правий фланг коксохімічного заводу, і їм це вдається. Вони насідають, не звертаючи уваги на втрати, і наші сили змушені відступати під їхнім натиском".

Якщо російській стороні все ж вдасться взяти під свій контроль Авдіївку, то це буде найбільша перемога з початку літнього контрнаступу ЗСУ.

Українська сторона ніяк офіційно не коментувала можливий вихід з Авдіївки.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що оборона Авдіївки може стати настільки ж дорогою, як втрата людей у Бахмуті. За словами журналістів, замість того, щоб відступити з Авдіївки, де солдати вже обмежують боєприпаси на тлі нестачі постачання, яка посилюється нездатністю США домовитися про нову допомогу, головком Олександр Сирський направив туди підкріплення.