Вибухи в Росії: дрони атакували Бєлгородську область і Чорне море, ЗС РФ розгорнули ППО

У Міноборони Росії стверджують, що безпілотники літакового типу були запущені з території України. Нібито вдалося перехопити 5 дронів.

У ніч на 16 лютого акваторія Чорного моря і Бєлгородська область Росії зазнали атаки безпілотників. Про це в п'ятницю, 16 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації.

За даними відомства, нібито було запущено БПЛА літакового типу. Стверджується, що силам протиповітряної оборони РФ вдалося перехопити 4 БПЛА над акваторією Чорного моря і ще один безпілотник над Бєлгородською областю. При цьому не повідомляється, скільки всього дронів було запущено.

Міноборони РФ стверджує, що БПЛА були запущені з території України.

Обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, вранці 15 лютого в Росії повідомили про обстріл Бєлгорода, внаслідок якого є загиблі та поранені. За інформацією журналістів, один зі збитих реактивних снарядів нібито впав біля ТЦ на вулиці Плеханова. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про 6 загиблих і 17 постраждалих. Тим часом росЗМІ повідомили про 9 загиблих і 20 постраждалих.

У Міноборони РФ стверджують, що удар нібито завдали українські сили за допомогою реактивної системи залпового вогню РМ-70 "Вампір". Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася в міжнародні органи з вимогою засудити обстріл Бєлгорода та "вжити заходів до недопущення подібних ситуацій".

Зі свого боку прессекретар МЗС РФ Марія Захарова анонсувала скликання засідання Ради безпеки ООН. За її словами, у Бєлгороді стався "терористичний акт".

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що ракета, якою 15 лютого було завдано удару біля торгового центру в Бєлгороді, ймовірно, належить Збройним силам Російської Федерації.