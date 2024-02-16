"Зібрали велике угрупування": ЗС РФ готуються до нового наступу на півдні, — боєць ЗСУ

На думку військовослужбовця ЗСУ, окупанти намагатимуться відбиті втрачені під час українського контрнаступу позиції.

Збройні сили Російської Федерації зібрали велике групування на Південному напрямку. Ймовірно, ворог готується до наступу. Про це повідомив український військовий з псевдонімом "Запорізька Сіль" в X (Twitter) 15 лютого.

"Тепер уже відкрито можна говорити. Окупанти зібрали на Півдні велике угруповання і очевидно готуються до наступу", — написав боєць ЗСУ.

З його слів, окупанти, скоріше за все, намагатимуться відбити втрачені під час українського контрнаступу влітку-восени позиції.

Нагадаємо, 13 лютого високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Збройні сили Російської Федерації можуть розпочати великий наступ через декілька місяців після виборів президента в Росії у березні. З його слів, українцям не вдасться зупинити ворога без західної підтримки.

15 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що російські військові зосередили за останні декілька тижнів велику кількість особового складу на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. З його слів, це угрупування за кількістю перевершує те, що зосереджено на Авдіївському напрямку.

14 лютого генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці та військовий стратег Мік Раян повідомив, що президент Росії може скористатися моментом поєднання військової і політичної нестабільності в Україні, проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський шукатиме російські слабкі місця, аби використати їх на користь Сил оборони.