ЗСУ отримали два трофейні Т-90М зразка 2022 року: у чому унікальність техніки

Спікер Сил оборони Валерій Шершень повідомив, що йдеться про так звані "танки-невидимки", які практично не помітні в тепловізорах.

Бійці Збройних сил України захопили два унікальні російські танки Т-90М "Прорив" зразка 2022 року. Тепер трофейна техніка поставлена на озброєння Сил оборони і буде використана в бою проти російських військ. Про це повідомляє портал АрміяInform.

Автори публікації з посиланням на Командування Сил логістики ЗСУ пишуть, що коли трофейні танки ставлять на облік, то це означає, що вони або повністю справні, або потребують певного ремонту.

"Як правило, це ліквід. Вони беруться на облік, коли є перспектива використання під час виконання бойових завдань", — зазначив речник Валерій Шершень.

За його словами, унікальність трофейних танків полягає в тому, що вони є "танками-невидимками", оскільки їх нібито не можна побачити в тепловізор.

"Тепловізори їх не бачать. Дуже унікальні танки. І вони тепер у розпорядженні ЗСУ", — уточнив Шершень.

Щодо таких можливостей новітніх зразків Т-90М говорили і російські джерела. Так, у жовтні минулого року повідомлялося, що на український фронт надійшли танки Т-90М "Прорив-3", оснащені спеціальним комплексом "Накидка". Він знижує помітність бойових машин як в інфрачервоному, так і в радіолокаційному діапазоні завдяки багатошаровому маскувальному матеріалу, який, як чохол, надягають зверху на танки.

Коментуючи новину оглядачі Defense Express відзначили цінність навіть невеликої кількості танків на передовій. Як приклад вони навели таку інформацію — у серпні 2023 року стало відомо про те, що ЗСУ мають наразі лише 837 одиниць трофейної техніки, хоча було загалом захоплено 2400 одиниць.

Раніше ми писали, що новітні танки Т-90М також можуть бути цікаві українським військовим завдяки новітнім системам, таким як комплекс управління вогнем "Калина" і встановленим динамічним захистом "Реликт".