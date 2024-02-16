ЗСУ змогли відбити в окупантів деякі позиції під Авдіївкою: подробиці

Українські захисники змогли закидати окупантів протитанковими мінами і відвоювати позиції до ґрунтової дороги.

В районі Авдіївки на Донеччині, де зараз склалася надзвичайно складна ситуація для Сил оборони, українські захисники змогли повернути деякі позиції. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

"На заході від Авдоса хлопці відбили деякі позиції в ліску та густій лісосмузі, гарно закидали підорів скидами ТМ (протитанкова міна — ред.). Ці позиції важливо тримати, бо це шлях до нашої ґрунтової дороги", — розповів він.

Бійці 3-ї штурмової бригади повідомили, що ЗС РФ скидають по 60 авіаційних бомб на день на коксохімічний завод в Авдіївці та застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 лютого повідомили, що на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 лютого аналітики Інститутут вивчення війни повідомли, що ЗС РФ не можуть провести успішне оперативне оточення чи охоплення ЗСУ в Авдіївці.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ зібрали велике групування на Південному напрямку. Ймовірно, ворог готується до наступу.