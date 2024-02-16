Бійці 3 ОШБр потрапили в оточення в Авдіївці і проривають кільце, — заступник командира (відео)

Майор Родіон Кудряшов говорить, що бійці проводять маневри з відходами на більш вигідні позиції і вже встигли встановити рекорд зі знищення живої сили окупантів.

На одній із ділянок в місті бійці з 3-ої ОШБр перебувають у повному оточенні, але намагаються прорвати кільце, маневруючи. Про це розповів заступник командира штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов в ефірі "Радіо Свобода".

Він повідомив, що 3-тя ОШБр в Авдіївці перебуває вже 12 днів і підтвердив, що в місті тривають маневри ЗСУ.

"Вже понад 12 діб бійці 3-ї ОШБр займають смугу відповідальності в середині міста Авдіївка, проводять рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичний коридор і смугу відповідальності Збройних сил України. Щодо маневрів — є певні етапи цих дій. Нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею. Наші військовослужбовці переходять на більш вигідні позиції. Також в деяких випадках ми не бачимо доцільності утримання тих, чи інших позицій всередині міста і переходимо на інші позиції, щоб більш якісно чинити опір", — сказав він.

Також Кудряшов прокоментував інформацію про захоплення військовими РФ укріпрайону "Зеніт". Вважає, що ця подія має більш психологічний вплив на російську армію як "агітація щодо успішних дій РФ".

"Щоб ви розуміли, 12 числа ОСУВ "Таврія" заявила, що був поставлений рекорд із ліквідації військовослужбовців противника — це є прикладом вдалих маневрів та вдалого ураження ЗСУ, та, зокрема, 3-ю штурмовою бригадою", — сказав Кудряшов.

Нагадаємо, що ЗС РФ запалили фосфорними зарядами цистерни з мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі. При горінні ця отруйна речовина має тяжкі наслідки для здоров'я та життя бійців, розповіли у 3-й ОШБр.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ змогли відбити в окупантів деякі позиції під Авдіївкою. На заході від міста бійці захопили позиції в лісі та лісосмузі, які відкривають шлях до ґрунтової дороги для ЗСУ.