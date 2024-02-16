Ліміт вичерпано: жестів доброї волі більше не буде, — Лавров (відео)

Схожу заяву зробив і глава Кремля Володимир Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону. За його словами, на "жести доброї волі" Росії ніхто аналогічними жестами не відповів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що жестів "доброї волі" з боку Росії щодо Заходу більше не буде. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ліміт жестів "доброї волі" Росії в бік Заходу вже давно вичерпано", — заявив Лавров.

Схожу заяву зробив і президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю консервативному американському журналісту Такеру Карлсону.

"Ми стільки зробили "жестів доброї волі", що, мені здається, ми вичерпали всі ліміти", — говорив Путін про обвинуваченого у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого утримують під вартою у РФ. За його словами, на "жести доброї волі" аналогічними жестами ніхто не відповів.

У своєму інтерв'ю він також говорив про те, що Україна нібито припинила переговори навесні 2022 року в Стамбулі після відведення російських військ від Києва, готуючись до тривалої війни за підтримки західних союзників.

У новому інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну глава Кремля заявив, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон 2022 року приїхав до Києва після зустрічей парламентерів від України та РФ у Стамбулі та нібито відрадив президента України Володимира Зеленського від підписання домовленостей із Москвою.

Також повідомлялося, що Володимир Путін нібито готовий піти на серйозний компроміс у питанні України й значні поступки.