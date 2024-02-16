"Із легкістю опанують": Буданов підтвердив бажання отримати винищувачі Mirage 2000

За словами начальника ГУР, українські льотчики — одні з найдосвідченіших у світі, бо ніхто не зіштовхувався в бою з російськими винищувачами 4 покоління.

Начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтервʼю Libération заявив, що Україна бажає отримати від Франції багатофункціональні винищувачі Mirage 2000.

За словами Буданова, уся надана Францією зброя вже показала дуже вагомий результат на фронті — від САУ Caesar до крилатих ракет SCALP-EG.

"Артилерійські системи CAESAR добре себе зарекомендували. Те ж саме можна сказати й про ракети Scalp-EG. Ці системи показали чудові результати. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів SAMP/T-Mamba. І ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки", ― заявив керівник воєнної розвідки України.

Також він додав, що українські льотчики — одні з найкваліфікованіших у світі, бо мають реальний бойовий досвід. Ніхто не стикався в небі з російськими винищувачами 4 покоління, окрім українських. Тому льотчики Повітряних сил зможуть "із легкістю опанувати техніку" Mirage 2000. РФ має 300 літаків, тому Україна потребує більшої кількості авіації. Тому Буданов сподівається, що Франція надасть ЗСУ літаки Mirage.

Варто додати, що бомбардувальник Mirage 2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та крилатих бомб Hammer. Перші зараз є в арсеналі українських радянських Су-24М, а бомби Франція нещодавно анонсувала до постачання в Україну.

Нагадаємо, 12 лютого ЗМІ писали, що на порядку денному у Франції буде питання постачання літаків Mirage 2000D, коли в країну прибуде Володимир Зеленський.

Уперше ЗМІ повідомили про зацікавленість Україною винищувачами Mirage 2000D у вересні 2023 року.