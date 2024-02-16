Усі це зрозуміють: Буданов натякнув на помсту за отруєння дружини

За словами глави військової розвідки, стан його дружини вже покращився, проте незрозуміло, кому спочатку призначали отруту — йому чи дружині Маріанні.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни. Про це глава військової розвідки заявив французькому виданню Liberation.

Як пише видання, Буданов повідомив, що стан його дружини вже покращився. Він зазначив, що не мав можливості визначити, чи був це замах на його життя, оскільки він не вживав отруту. Однак він висловив упевненість у тому, що незабаром буде вжито заходів у відповідь.

"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отруту, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", — заявив Буданов.

На запитання про те, чи знає він, хто несе відповідальність за отруєння, Буданов відповів ствердно, додавши: "Звичайно, знаю!"

Отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни

Нагадаємо, що 28 листопада 2023 року стало відомо, що дружина керівника ГУР була госпіталізована з діагнозом отруєння важкими металами. Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони підтвердив цю інформацію. За деякими джерелами, отруєння сталося, зокрема, з використанням миш'яку і ртуті. ГУР заявило, що самостійно проводить розслідування отруєння своїх співробітників і дружини керівника.

Також того ж дня ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в ГУР, повідомили, що отруєння зачепило не тільки дружину керівника відомства, а й інших співробітників спецслужби.