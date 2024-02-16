Українська ДРГ "прорвала" кордон із Білоруссю: в ДПСУ відреагували на слова Лукашенка

У Білорусі заявили про нібито затримання української ДРГ на кордоні. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Олександр Лукашенко регулярно виголошує байки та підігрує президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко намагається залякати своїх громадян заявами про "загрозу", яку нібито несе Україна. Зокрема, ідеться про нібито затримання українських диверсантів на кордоні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі OBOZ.UA.

Лукашенко заявив, що на білоруському кордоні затримали українських диверсантів. За словами Андрія Демченка, подібні заяви є черговим прикладом його підігравання президенту Росії Володимиру Путіну. Зокрема, сьогоднішні його слова — це підтвердження цього. Заява лідера Білорусі викликала посмішку в українців, проте для внутрішньої аудиторії йому потрібно робити подібні заклики, аби "хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза".

Він наголосив, що "перемога" над міфічними диверсантами була настільки блискавичною, що її ніхто не помітив, крім самого Лукашенка.

"Їхня контртерористична операція, яку, за твердженням Лукашенка, ніхто не помітив і це добре, бо не їхнього розуму діло, лиш розпочалася, як відразу й закінчилася з результатом у купу диверсантів і купу вибухівки", — пояснив він.

Також Андрій Демченко зауважив, що подібні байки Лукашенко регулярно виголошує. За його словами, "лукашенківський абсурд не припиняється".

"Я до сих пір згадую про його тонни зброї, яку вони затримували з України, а ще більше добре пам’ятаю, звідки відбулося вторгнення Росії", — додав речник ДПСУ.

Затримання української ДРГ на кордоні: що відомо

16 лютого лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання української диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, українці нібито за допомогою БПЛА та болотами перейшли кордон і перекидали вибухівку для скоєння диверсій.

Нагадаємо, 15 лютого в ЗМІ повідомили, що в Білорусі запровадили режим контртерористичної операції в частині Гомельської області біля кордону з Україною. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, активних дій на білорусько-українському кордоні не фіксується.