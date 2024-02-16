Тримали, скільки було можливо: у ЗСУ підтвердили вихід військ із позиції "Зеніт" в Авдіївці

Рішення щодо відходу з позицій ухвалили для збереження особового складу й покращення оперативної обстановки. Зайняття "Зеніту" окупантам не надасть стратегічної переваги та не змінить ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Збройні сили України відійдуть із позицій "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram 16 лютого.

"Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати й знищувати ворога", — сказав Олександр Тарнавський.

Позиції "Зеніт" в Авдіївці

За його словами, це рішення було ухвалене для збереження особового складу й покращення оперативної обстановки. Він розповів, що тактично зайняття цих позицій не надасть окупантам стратегічної переваги та не змінить ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Тарнавський додав, що нині триває перегрупування військ, поповнення припасів і облаштування підрозділів на нових позиціях. До того ж відбувається планове посилення українських підрозділів.

Нагадаємо, 16 лютого заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов розповів, що на одній із ділянок в Авдіївці Донецької області штурмовики перебувають в повному оточенні, проте намагаються прорвати кільце. За його словами, бійці перебувають в місті вже 12 днів.

Того ж дня в 3-й ОШБр повідомили, що окупати застосували фосфорні снаряди в Авдіївці. Отруйний смог розповсюдився по всій території коксохімічного заводу. Також ворог проводить безперервні штурми.