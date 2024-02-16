Старі Т-62 в пріоритеті: ГУР назвало плани РФ по відновленню і модернізації танків

За даними української розвідки, з початку повномасштабної війни ворог зміг відновити 770 танків типу Т-90М і Т-62.

Головному управлінню розвідки Міноборони України сталі відомі плани РФ щодо обсягів виробництва і модернізації танків для армії. Про це повідомляє АрміяInform.

В наступні два роки РФ планує наростити капітальний ремонт і модернізацію танків. За даними української розвідки, окупанти будуть робити ставку на відновлення застарілих Т-62, які знімаються з баз зберігання. Від загальної кількості відновлювальних і модернізованих машин, Т-90М "Прорыв" становить 10%.

Також із початку повномасштабної війни і до початку лютого 2024 року кількість модернізованих танків Т-62 і Т-62МВ становиться близько 450 машин. Т-90М було виготовлено за весь час повномасштабної війни близько 320 машин. Щомісяця військово-промисловий комплекс РФ модернізує і виробляє 15 Т-90М "Прорыв".

У Defense Express також наводять дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS. За їхньою оцінкою, Росія змогла відновити від 1180 до 1828 танків. При цьому запасів техніки на зберіганні має вистачити ще на 2-3 роки бойових дій.

Британський дослідницький інститут RUSI оцінює російське угруповання на території України в 2060 танків. У 2023 році було відновлено і виготовлено 1500 танків всіх типів.

Нагадаємо, 15 лютого ЗСУ отримали два трофейні Т-90М зразка 2022 року, які були захоплені під час боїв.

11 лютого ЗМІ писали, що РФ направила на передову танки Т-90С, які призначались Індії і Алжиру.