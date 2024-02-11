Обділили Індію та Алжир: ЗС РФ направили на передову експортні танки Т-90С (фото)

Експортний варіант Т-90 відрізняється від базової модифікації поліпшеними характеристиками в плані вогневої потужності, броні та мобільності. Водночас техніка зазнала змін з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.

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Міністерство оборони РФ показало рідкісні кадри на Донецькому напрямку з танками Т-90С, які призначені для експорту в такі країни, як Індія, Алжир і В'єтнам. Як зазначили 11 лютого оглядачі Defence Blog, російські танки в експортній "індійській" комплектації з'явилися на передовій через гостру нестачу бойових машин у фронтових частинах.

На опублікованих кадрах усі написи на панелі управління танком зроблені англійською мовою, оскільки машини спочатку були виготовлені для експортних замовників.

"Росія, яка зіткнулася з проблемою виснаження запасів бронетехніки після двох років значних втрат в Україні, вирішила перепрофілювати танки Т-90С, які від самого початку призначалися для експорту", — йдеться в матеріалі.

Особливості Т-90С

Експортний варіант російського основного бойового танка (ОБТ) Т-90С відрізняється від базової модифікації поліпшеними показниками вогневою міццю, мобільністю і захистом, призначеними для експортного ринку. За словами представників "Рособоронэкспорт", техніка зазнала змін з урахуванням уроків російсько-української війни.

Т-90С має потужну броню, включно з динамічним захистом "Контакт-1" і металевими екранами від безпілотників-камікадзе. Машина оснащена 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М, яка здатна вести вогонь різними типами снарядів, зокрема протитанковими та підкаліберними снарядами. Також Т-90С обладнаний сучасною системою управління вогнем, зокрема тепловізором, лазерним далекоміром і автоматичним управлінням стрільбою.

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Відомо, що Індія є одним з найбільших користувачів танків Т-90, а армія країни активно використовує танки Т-90 у своїх збройних силах. Росія поставила Індії значну кількість Т-90С, а також ліцензію на виробництво їх у країні, при цьому індійська версія цього танка відома як "Бхішма".

Алжир також є однією з країн-покупців танків Т-90С. У 2014 році було оголошено про укладення контракту між Росією та Алжиром на постачання цих машин. Ця угода передбачала постачання значної кількості танків для алжирських збройних сил, проте деталі угоди в публічному просторі не розголошувалися.

Раніше журналісти Defence Blog дали оцінку кадрам, на яких російський Т-90М "Прорив" зазнав прямого влучання боєприпасом, що баражує. На кадрах помітні елементи динамічного захисту "Контакт-1", які спрацювали в момент удару дрона-камікадзе.