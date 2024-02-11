Обделили Индию и Алжир: ВС РФ направили на передовую экспортные танки Т-90С (фото)

Экспортный вариант Т-90 отличается от базовой модификации улучшенными характеристиками в плане огневой мощи, брони и мобильности. При этом техника претерпела изменения с учетом опыта боевых действий в Украине.

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Министерство обороны РФ показало редкие кадры на Донецком направлении с танками Т-90С, которые предназначены для экспорта в такие страны, как Индия, Алжир и Вьетнам. Как отметили 11 февраля обозреватели Defence Blog, российские танки в экспортной "индийской" комплектации появились на передовой из-за острой нехватки боевых машин во фронтовых частях.

На опубликованных кадрах все надписи на панели управления танком сделаны на английском языке, так как машины изначально были изготовлены для экспортных заказчиков.

"Россия, столкнувшаяся с проблемой истощения запасов бронетехники после двух лет значительных потерь на Украине, решила перепрофилировать танки Т-90С, изначально предназначавшиеся для экспорта", — говорится в материале.

Особенности Т-90С

Экспортный вариант российского основного боевого танка (ОБТ) Т-90С отличается от базовой модификации улучшенными показателями огневой мощью, мобильностью и защитой, предназначенными для экспортного рынка. По словам представителей "Рособоронэкспорта", техника претерпела изменения с учетом уроков российско-украинской войны.

Т-90С обладает мощной броней, включая динамическую защиту "Контакт-1" и металлические экраны от беспилотников-камикадзе. Машина оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М, которая способна вести огонь различными типами снарядов, в том числе противотанковыми и подкалиберными снарядами. Также Т-90С оборудован современной системой управления огнем, включая тепловизор, лазерный дальномер и автоматическое управление стрельбой.

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Известно, что Индия является одним из крупнейших пользователей танков Т-90, а армия страны активно использует танки Т-90 в своих вооруженных силах. Россия поставила Индии значительное количество Т-90С, а также лицензию на производство их в стране, при этом индийская версия этого танка известна как "Бхишма".

Алжир также является одним из стран-покупателей танков Т-90С. В 2014 году было объявлено о заключении контракта между Россией и Алжиром на поставку данных машин. Эта сделка предусматривала поставку значительного количества танков для алжирских вооруженных сил, однако детали соглашения в публичном пространстве не оглашались.

Ранее журналисты Defence Blog дали оценку кадрам, на которых российский Т-90М "Прорыв" получил прямое попадание барражирующим боеприпасом. На кадрах заметны элементы динамической защиты "Контакт-1", которые сработали в момент удара дрона-камикадзе.