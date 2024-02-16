ВМС США створюють морський безпілотник на основі кустарної "наркосубмарини" (відео)

Згідно з планами Корпусу морської піхоти США, апарат матиме низьку радіолокаційну помітність, як у безпілотних підводних човнів наркоторговців.

Корпус морської піхоти США проведе оцінку прототипу безпілотного підводного човна тилового забезпечення, дизайн якого базується на кустарному підводному безпілотнику, що використовується наркоторговцями. Американських військових зацікавило те, що "наркосубмарина" має низький профіль і відповідно низьку радіолокаційну помітність. Про це 15 лютого повідомили журналісти Zona Militar.

Підводний безпілотний апарат покликаний підвищити можливості ВМС США щодо поповнення запасів у сценаріях морської війни, коли порушені морські лінії зв'язку. Випробування проводитимуться в рамках проєкту Convergence, який стартує 23 лютого.

Про подробиці технічного устрою апарату армійці поки що не говорять, але відомо, що впродовж місяця проводитиметься оцінка нового прототипу, що дасть змогу морській піхоті перевірити нове безпілотне судно в різних аспектах.

"Це буде перше оперативне випробування в контексті навчань, де ми збираємося його використовувати", — повідомив заступник командувача з бойового розвитку та інтеграції генерал Карстен Хекль.

Відповідаючи на запитання про характеристики прототипу, він зазначив, що низький профіль субмарини дає змогу нести дві ракети протикорабельних ракет для систем середньої дальності NMESIS і відповідає потребам Корпусу морської піхоти. Причому родзинкою проєкту стане низька вартість у будуванні підводного човна, що дасть змогу відносно легко налагодити серійне виробництво.

Раніше повідомлялося, що ВМС США отримали великий роботизований підводний човен після серії морських випробувань. Це дизель-електричний підводний човен Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), що отримав назву Orca.