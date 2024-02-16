БТР, десятки дронів і гаубиці: яку допомогу Німеччина планує передати Україні

За даними німецького уряду, Берлін збирається передати Києву чимало військової техніки, яка повинна буде допомогти на фронті. При цьому частина з обіцяного потребує модернізації або ще виробляється.

Захід продовжує допомагати Україні у військовому та фінансовому планах. Цього разу свій внесок зробила Німеччина, про що повідомив уряд країни 16 лютого.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де вже провів зустріч із канцлером Олафом Шольцом і зміг домовитися про речі, які необхідні бійцям на фронті для перемоги над Росією.

Зазначається, що Київ отримає від Берліна десятки нових дронів, 3 машини розмінування WiSENT 1 MC, 18 бронетранспортерів, проте їхню модель на сайті не вказано.

Також Німеччина відправить Україні:

1 інженерний танк Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 мінних тралів;

4 автомобілі для прикордонників;

3.990 155-мм снарядів;

500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.

Поставки здійснюватимуться зі складів промисловості, а фінансування відбуватиметься коштом німецьких фондів для зміцнення безпекового потенціалу.

Водночас, щось із поставок потребує або модернізації, або ж їхнє виробництво триває наразі. Паралельно проводяться різні заходи з навчання.

У майбутньому, як зазначається, також очікується постачання: 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом; ракет до IRIS-T SLM/SLS; 18 колісних гаубиць RCH 155; 18 самохідних гаубиць PzH 2000; понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів; 9 інженерних танків; 40 розвідувальних дронів VECTOR.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали "безпрецедентний документ". Угодою закріплено, що у 2024 році Німеччина виділить 7 мільярдів євро на підтримку України. Також пункти стосуються санкцій, покарання РФ за напад, вступу до ЄС і ворожих активів.