Катували вп'ятьох: силовик з РФ розповів, як убив полоненого на Херсонщині, — соцмережі (фото)

Поліцейські з РФ приїхали на заробітки на окуповану територію Україну. Через пів року у селі Горностаївка, де вони працювали, безвісти зникло п'ятеро українців.

Російський поліцейський визнав, що брав участь у катуванні до смерті українця, якого захопили в полон під час окупації Херсонщини. Крім нього, до злочину доклали руки ще четверо силовиків, які приїхали в Україну "на роботу". Про деталі злочину росіян проти українців розповіли у Telegram-каналі ASTRA.

У дописі вказується, що інформацію отримали з неназваного джерела в російській поліції, яка дії на окупованій території України. У своїх злочинах признався лейтенант поліції Ігор Піменов, який у березні 2023 року приїхав працювати в "МВД" у село Горностаївку (розташоване на березі Дніпра на північ від Нової Каховки). 20 листопада Піменов разом з іншими чотирма росіянами близько восьми годин катували 27-річного українця Руслана Руснака, який у минулому був військовим.

12 лютого росіянин під час допиту розповів, що відбулось з Руснаком. З його слів, "поліцейські" зранку 20 березня захопили українця та відвезли його у відділок. Привід для затримання — начебто він наводив дрони ЗСУ на цілі на окупованих територіях. У відділку чоловіка катували, намагаючись вибити зізнання. Врешті, близько 16 год він помер.

Крім Піменова (приїхав з Люберців з Підмосков'я), у злочині брали участь наступні особи, розповідається у дописі Astra:

полковник поліції Андрій Полевщиков — займав посаду "начальника ОМВД Горностаївки", до того — очолював відділок поліції в Томську;

підполковник В.А. Меркулов — заступник Полевщикова;

капітан В.М. Плюхін — начальник "карного розшуку";

майор А.Б. Денісов — "оперативник".

У мережі розмістили світлини двох росіян, причетних до катувань — Піменова та Полевщикова.

Злочини РФ - російський поліцейський Андрій Полевщиков Фото: Astra Злочини РФ - російський поліцейський В.А. Меркулов Фото: Astra

Усіх п'ятьох росіян затримали "днями" — точна дата не вказується. Чоловіків підозрюють у "перевищенні службових повноважень".

Крім Руснака, у групи прибульців з РФ могли бути й інші жертви. Зокрема, незабаром після убивства українця, до "відділку" привезли ще шістьох мирних громадян. З них двох відразу відпустили, а доля решти — досі не відома. У дописі називають імена кількох зниклих — це близнюки Іван та Антон Штепа і 23-річний Денис Шум.

Зазначимо, Telegram-каналі голови окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальда не згадується результат розслідування щодо злочину росіян. На сторінці Слідчого комітету також про це не пишуть.

Злочини РФ — деталі убивства Руснака

Раніше Фокус розповідав про події, які стались в Горностаївці у листопаді 2023 року. Згідно з інформацією, оприлюдненої Asrta, Руслана Руснака підозрювали у тому, що він навів дрон на приміщення "МВД". Його затримали і вимагали, щоб зізнався у причетності до "диверсії". Після кількагодинного допиту чоловік помер, як припускали, від катувань, яких йому завдали російські силовики.

На сторінці Facebook українця було вказано, що він проходив службу в ЗСУ. Росіяни, шукаючи винного за атаку дронів, використали це як підставу для обвинувачення.

Сторінка Руслана Руснака на Facebook Фото: Скриншот Руслан Руснак, якого закатували росіяни Фото: Astra

Зазначимо, ЗМІ розповідали про злочини РФ, вчинені на території України. Один з найманців ПВК "Вагнер" утік за кордон і погодився розповісти подробиці злочинів для суду в Гаазі. У січні Офіс Генпрокурора підтвердив, що задокументовано кілька десятків випадків, коли росіяни катували полонених українців.