Не прожили й півгодини: росіянам помстилися за розстріл українських полонених, — боєць ЗСУ (фото)

За словами військового 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслава Бунятова, загиблих українських захисників евакуювали з поля бою і передали родичам.

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Українські воїни помстилися росіянам за розстріл військовополонених у районі Роботиного Запорізької області. Про це 28 грудня у своєму Telegram-каналі повідомив боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За словами добровольця, помста не забарилася — вже за пів години після скоєного воєнного злочину по позиціях окупантів завдали кілька ударів.

Позиція окупантів за секунду до обстрілу Фото: Соцмережi

Крім того, "Осман" додав, що розстріляних українських воїнів евакуювали — їхні тіла передали рідним для похорону.

Розстріл українських військовополонених під Роботиним — що відомо

27 грудня Станіслав Бунятов опублікував відео — дрон зафіксував момент розстрілу українських бійців, які потрапили в полон до російських окупантів.

Того ж дня в Офісі генерального прокурора з'ясували, що випадок воєнного злочину мав місце в грудні біля села Роботине Запорізької області. Три українські захисники потрапили в полон, через годину їх розстріляли.

28 грудня керівник департаменту протидії злочинам ОГП Юрій Білоусов розповів, що до злочину причетна 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ЗС РФ — так звана "псковська дивізія", яка причетна до звірств у Київській області.

29 грудня в Десантно-штурмових військах ЗСУ заявили, що всі троє розстріляних були бійцями 82-ї ОДШБ.

Нагадаємо, 3 грудня Офіс генпрокурора розпочав розслідування у справі розстрілу окупантами двох українських полонених. Трагедія сталася в районі Степового в Донецькій області.