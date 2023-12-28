Не прожили и полчаса: россиянам отомстили за расстрел украинских пленных, — боец ВСУ (фото)

По словам военного 24-й ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, погибших украинских защитников эвакуировали с поля боя и передали родственникам.

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Украинские воины отомстили россиянам за расстрел военнопленных в районе Работино Запорожской области. Об этом 28 декабря в своем Telegram-канале сообщил боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По словам добровольца, месть не заставила себя долго ждать — уже через полчаса после совершенного военного преступления по позициям оккупантов нанесли несколько ударов.

Позиция оккупантов за секунду до обстрела Фото: Соцсети

Кроме того, "Осман" добавил, что расстрелянных украинских воинов эвакуировали — их тела передали родным для похорон.

Расстрел украинских военнопленных под Работино — что известно

27 декабря Станислав Бунятов опубликовал видео — дрон запечатлел момент расстрела украинских бойцов, которые попали в плен к российским оккупантам.

В тот же день в Офисе генерального прокурора выяснили, что случай военного преступления имел место в декабре возле села Работино Запорожской области. Три украинских защитника попали в плен, через час их расстреляли.

28 декабря руководитель департамента противодействия преступлениям ОГП Юрий Белоусов рассказал, что к преступлению причастна 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ — так называемая "псковская дивизия", которая причастна к зверствам в Киевской области.

29 декабря в Десантно-штурмовых войсках ВСУ заявили, что все трое расстрелянных были бойцами 82-й ОДШБ.

Напомним, 3 декабря Офис генпрокурора начал расследование по делу расстрела оккупантами двух украинских пленных. Трагедия произошла в районе Степового в Донецкой области.