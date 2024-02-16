Очікують весни: ЗС РФ зібрали сили для наступу на Запорізькому напрямку (відео)

Військовий оглядач Олександр Коваленко зауважив, що весною будуть більш сприятливі умови для атак ЗС РФ.

Російське командування збирає живу силу і техніку для нового наступу, який відбудеться на Запорізькому напрямку. Активізація підрозділів ЗС РФ відбудеться весною 2024 року. Про можливість нових наступальних дій ворога військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

На думку Коваленка, командування ЗС РФ очікує президентських виборів у Росії, які відбудуться 17 березня 2024 року. Після цього вони почнуть намагатись наступати на Запорізькому відрізку фронту.

Про ймовірність російської атаки свідчать об'єднання двох угрупувань військ. Зокрема, група "Запорожье" і група "Восток" тепер стали єдиним військовим угрупуванням на південній лінії боїв. Подібні дії говорять про те, що ворог "централізує управління", тобто — "готується до наступу".

"Запорізька область доєднується до плацдармів, де можуть початись наступальні дії".

Оглядач також пояснив, чому ЗС РФ відкладають наступ на весну, якщо готові до дій вже у лютому. На його думку, є побоювання, що події розгортатимуться, як під Авдіївкою.

"Якщо події розгортатимуться як в жовтні, то це буде не найкращою картинкою перед виборами Путіна".

Ще один аргумент на користь відкладання наступу — погодні умови. Наприклад, в середині весни вони будуть "більш сприятливі" для дій ЗС РФ, зауважив Коваленко.

Наступ РФ — деталі ситуації під Запоріжжям

Зазначимо, Генштаб ЗСУ поки що не підтверджував про активізацію противника у Запорізькій області. Наприклад, у вечірньому звіті станом на 16 лютого зафіксували затишшя — жодних спроб штурмів на Новопавлівському і Запорізькому напрямках.

Лінія фронту в Запорізькій області станом на 16 лютого Фото: DeepState

Тим часом військовий оглядач Костянтин Машовець підрахував сили, які зібрав ворог у цій місцевості. Згідно з його оцінками, в угрупуванні "Восток" є 51,8 тис. солдатів, більш як 600 танків, приблизно 2 тис. бойових броньованих машин і майже 1 тис. артилерійських гармат. Крім того, поруч — угрупування "Днєпр", до складу якого входить приблизно 127 тис. солдатів.

Нагадуємо, 12 лютого бійці ЗСУ розповіли про бій під Роботиним у Запорізькій області, під час якого вдалось знешкодити елітну штурмову групу ЗС РФ. Тим часом ворог підігнав до лінії фронту установки "Солнцепек", щоб "випалювати" позиції Сил оборони.