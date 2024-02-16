Попри санкції: РФ та Іран використовують у чорних Shahed-136 західні компоненти, — НАЗК

База іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, містить майже 3 тис. елементів. Найбільше елементів, проданих Росії компаніями зі США.

Всередині дронів-камікадзе Shahed-136 чорного кольору, якими РФ обстріляла три українські міста, виявили чипи, виготовлені в західних країнах. Іранські безпілотники РФ успішно локалізувала для випуску на власних майданчиках, водночас є вільний доступ до усіх необхідних компонентів. Про результати дослідження "чорних дронів" розповіли на порталі НАЗК.

Пресслужба НАЗК пояснила, що до рук відомства потрапили уламки пофарбованих в чорний російських дронів-камікадзе, які виявили у Києві, Харкові та на Херсонщині. Всередині побачили чипи західного виробництва: якби санкції, накладені на РФ, дійсно діяли, то ударні безпілотники не змогли б літати, зауважили на порталі.

Також вказали, що Shahed-136, сконструйовані в Ірані, дійсно локалізовані для випуску на російських майданчиках. Водночас їх модернізують, щоб пристосувати до наявності тих чи інших компонентів, зокрема західних. Схоже на те, що і країна-агресор, і її союзники мають необмежений доступ до іноземних технологій.

НАЗК закликає посилювати санкції проти РФ і ретельніше стежити за їхнім дотриманням. На сьогодні країни Заходу не змогли обмежити постачання елементів для дронів Supercam S350, "Гранат-4", "Ланцет", Shahed-136, Mohajer-6, — перелічується у статті.

"Це вкотре доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. Світ має обʼєднуватися і досліджувати, як такі компоненти потрапляють до РФ, для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності".

Санкції проти РФ — проблема західних компонентів

Зазначимо, на порталі НАЗК працює база даних іноземних компонентів, які виявили всередині російської зброї — дронів, ракет, РЕБ тощо.

Якщо встановити фільтр по країні-виробнику США, то можна побачити 2 160 компонентів, які РФ зуміла придбати і використати. У компаній з Німеччини придбано 94 компоненти, з Великої Британії — 28. Є там і Україна: єдиний компонент — реле постійного струму РЭС47, яке відшукали всередині БпЛА "Mohajer-6". Всього ж у базі станом на 16 лютого 2024 року — 2 972 іноземних компоненти.

Зазначимо, 25 листопада Фокус писав, що РФ вперше використала чорні "шахеди" для удару по Києву. Пристрої пофарбували, щоб їх було важче виявляти у небі, пояснили експерти. Тим часом існували побоювання, що чорні пристрої — це реактивні БПЛА з інфрачервоним наведенням Shahed-238, які незадовго до того показали в Ірані.

Водночас експерти авіаційної галузі запевнили, що навіть чорні реактивні дрони можна збити. Мінімальний інструмент для знешкодження — вимикання GPS на території, над якою він летить.

Нагадуємо, 15 лютого стало відомо про ще один шлях обходу санкцій, який використовує Кремль для продажу нафти за кордон. У МВФ водночас впевнені, що російська економіка деградує і стає схожою на економіку СРСР.