"Сильно відстає": РФ не отримає космічної ядерної зброї в найближчому майбутньому, — Politico

За словами журналістів, поки неясно, чи зможе Кремль успішно вивести ядерні ракети на орбіту. Ба більше, у РФ проблеми з виробництвом своїх супутників.

Росія просувається у спробах розвинути свій ядерний потенціал, однак вона не зможе запустити таку зброю в космос найближчим часом. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, Росії все ще потрібно завершити роботу над протисупутниковою зброєю. Поки неясно, чи зможе Кремль успішно вивести ядерні ракети на орбіту.

Видання пише, розвідувальні дані, які були підтверджені американськими чиновниками, викликають питання про те, наскільки просунулася російська космічна програма.

Американські офіційні особи стали висловлювати особливо сильне занепокоєння ядерним потенціалом Росії після її вторгнення на Україну. Що стосується протисупутникової зброї, то її розробку розвідка США відстежує вже понад рік.

За словами журналістів, Росія сильно відстає від США у сфері космічних технологій. Ба більше, санкції Заходу тільки погіршили ситуацію. У РФ проблеми з виробництвом своїх супутників, а тому Кремль взявся за виробництво наступального озброєння.

Експерт Американського інституту підприємництва з космічного та оборонного бюджету Тодд Гаррісон сказав журналістам, що ядерний вибух на низькій навколоземній орбіті, де в багатьох країн є комерційні, метеорологічні та розвідувальні супутники, може вивести з ладу власні супутники Росії та підпалити Міжнародну космічну станцію, змусивши астронавтів покинути її.

РФ хоче вивести ядерну зброю в космос: що відомо

За даними ЗМІ, радник Білого дому з питань національної безпеки повідомив Конгрес США про "серйозну загрозу національній безпеці". За інформацією джерел, загроза пов'язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос. Йдеться нібито не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе її використання проти супутників.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс завжди стежить за всіма можливими випробуваннями в різних сферах, зокрема і в ядерній.