Бійці ГУР на "Сікачах" і "Характерниках" забезпечували відхід українських сил з Авдіївки (фото)

Бійці розвідки протягом останнього тижня вели оборону останньої дороги з Авдіївки під час відведення українських військ.

Спецпризначенці ГУР МО вийшли з Авдіївки і зараз перебувають на інших підготовлених позиціях. До цього вони забезпечували евакуаційний коридор для інших підрозділів Сил оборони. Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

"Спецпризначенці ГУР складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян. Під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник", які зображені на фото. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці ГУР діяли спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї ОШБр, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї ОМБр ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

Зараз спецпризначенці утримують оборону на інших підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

Нагадаємо, що українські військові почали виходити з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом.

Також повідомлялося, що аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що Силам оборони доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат.