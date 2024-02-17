"Потрібно підтримати": президент Чехії заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України

КкЗа словами Петра Павела, невідоме джерело може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Для цього потрібна допомога партнерів.

Чехія знайшла можливість допомогти Україні і в найближчі кілька тижнів ЗСУ можуть отримати сотні тисяч боєприпасів. Про це заявив президент Петр Павел під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає iRozhlas 17 лютого.

За його словами, Прага знайшла за кордоном джерело снарядів для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами. Їх вдасться в короткі терміни поставити на поле бою, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

"Ми виявили півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри", — заявив Петр Павел.

Яке джерело цих снарядів — невідомо, проте журналісти згадують, що за кілька тижнів до цього Чехія була зацікавлена в боєприпасах від збройових компаній з Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

Окремо президент Чехії заявив, що ситуація в Україні є складною і за останній рік значно змінилася не в кращий бік. Уся річ у тім, що Росія нібито навчилася на своїх помилках, змінила тактику і перевела економіку на військові рейки.

У зв'язку з цим, продовжує чеський глава держави, світ повинен далі допомагати Україні, щоб у неї була можливість боротися.

"Росія не дбає про людські ресурси, і президент Володимир Путін працює над тим, щоб домогтися видимих успіхів перед президентськими виборами. Потрібно підтримати Україну зброєю і боєприпасами з усіх доступних джерел", — продовжив Петр Павел.

Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що в ЄС закликали припинити постачати боєприпаси іншим країнам, крім України. Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС повинні призупинити експортні контракти в інші держави, які не перебувають у стані війни. Це буде оптимальним варіантом для швидкого нарощування поставок ЗСУ.