США не зможуть бути стратегічним партнером України без допомоги, — Зеленський (відео)

За словами президента України, пакет від Вашингтона життєво необхідний Києву і жодної альтернативи бути не може. Світ має показати Путіну, що він не зможе перемогти.

Україна очікує, що її стратегічний партнер в особі Сполучених Штатів Америки все ж таки схвалить виділення допомоги для України, адже альтернативний варіант Київ не влаштує. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з віцепрезиденткою Америки Камалою Гарріс у Мюнхені.

За його словами, зараз Київ перебуває в очікуванні того, що у Вашингтоні все ж таки ухвалять правильне рішення і буде можливість допомогти бійцям ЗСУ на полі бою. Усе залежить від Конгресу.

"Для нас цей пакет життєво важливий. Ми на сьогодні не розглядаємо альтернативу, тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як на нашого стратегічного партнера, що вони залишаться стратегічним партнером. Якщо ми говоримо про альтернативу, це означає, що це не стратегічний наш партнер. Ось тому я не розглядаю таку альтернативу", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо президент України заявив, що не бачить сценаріїв, за яких стратегічний партнер займає таку позицію і відмовляється далі допомагати країні, що опинилася у складному становищі. Він розраховує, що союзницька позиція буде збережена.

Щодо договору про гарантії безпеки зі США, які були вже підписані з низкою європейських країн, то Київ сподівається, що про це вдасться домовитися з Вашингтоном одразу після того, як допомогу буде розблоковано.

"Ми маємо й надалі бути разом — Україна та Америка, весь світ, усі наші партнери. Ми маємо й надалі додавати абсолютно необхідної безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого опору російській агресії та щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей і свободи ніколи не переможе єдність вільного світу", — продовжив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 17 лютого повідомлялося, що в Конгресі розповіли, коли Палата представників проголосує за допомогу Україні. Конгресмен Майкл Маккол сказав, що спікер Майк Джонсон, найімовірніше, хоче спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже після зайнятися додатковими виділеннями коштів.