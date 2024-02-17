Вибивали просто з окопів: ЗСУ знищили колону техніки і піхоту окупантів під Роботиним (скриншот)

Більше десятка одиниць техніки з десантом штурмували позиції Сил оборони в районі Роботиного. Більшість техніки була знищена. Десант спішився, його одразу почали накривати українські FPV-дрони, розповідають бійці ЗСУ.

ЗС РФ пішли в наступ на Запорізькому напрямку. Українські захисники змогли відбити штурм. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

За його словами, окупанти задіяли колону танків почався бій. Вже за кілька хвилин стало відомо, що Сили оборони "пригальмували" БМП і БТР.

"Хочуть пробитися до Роботиного, але не вдається. Раніше і більше навалювалися", — проінформував Бунятов.

Він додав, що Сили оборони відбили наступ піхоти і втримали позиції. Також він повідомив про знищення російської техніки, деяка, за його словами, відступила назад.

"Мінус ще один танк. Ще лізуть декілька одиниць. Підбили FPVшкою БМП-3 та знищили БМП-2, піхота з них 300. Один танк та БМП продовжують рух в сторону наших позицій. Мінус ще 2 БМП-3 з FPV, разом з піхотою. Але ще з різних напрямків пруть п**ори, тяжкий день. Техніки у них багато. FPV сьогодні в ударі, втомився мінуси рахувати", — проінформував він про хід бою на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку.

В телеграм-каналі "Офіцер+", який веде лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", з'явилося відео, як окупанти втікають після невдалого штурму.

"А ось і мальчікі без трусіков, які тікали після невдалого сьогоднішнього штурму під Роботино. Більше десятка одиниць техніки з десантом вирушили в напрямку наших позицій. Більшість техніки була знищена, майже вся. Десант спішився, їх одразу почали накривати наші FPV-дрони. Трьохсоті та деякі вцілілі попадали в наші траншеї, наші піхотинці з ними покінчили. Штурм був повністю провальним", — написав він.

Він додав, що цей штурм може бути початком чогось більшого.

"Чекаємо, готуємось", — написав "Алекс".

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 лютого підтвердили інформацію про ворожі атаки в районі Роботиного.

"На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 лютого ISW повідомляв про просування ЗСУ на північний захід від Роботиного у Запорізькій області. Вони встановили нові позиції Сил оборони біля села Кам'янське.