Водили із зв'язаними руками дітей: ЗМІ оприлюднили відео з фотоапарата окупантів (відео)

Окупанти зайшли в Нову Басань, яка розташована у 80 км від Києва, у перші дні повномасштабного вторгнення. Тут вони розмістили понад 1000 танків і жили в будинках місцевих. Вони залякували жителів та брали в полон чоловіків.

Українські розвідники на Чернігівщині під час окупації РФ знайшли покинуту БМП росіян, у якій були награбовані в українців речі. Серед них був крадений фотоапарат зі світлинами та відео, які встигли наробити військові РФ. Завдяки йому вдалося встановити особи загарбників, які чинили звірства і зрадників серед місцевих. Цю історію розповідає "Слідство Інфо".

Так, до журналістів звернувся боєць Сил оборони — розвідник із позивним "Град", який повідомив, що знайшов в окупантів фотоапарат і захотів повернути його власникам, але не знайшов, тож попросив у них про допомогу.

Журналісти розшукали власників — ними виявилася родина з Нової Басані на Чернігівщини, яка під час окупації виїхала, а саме село перебувало в окупації 33 дні.

Журналісти також знайшли військового РФ, який робив фото — Олександра Гарностаєва і перетелефонували йому і поспілкувалися. Той визнав, що фотоапарат був не їхній, але не погодився з тим, що вони його украли.

Окупанти зайшли в Нову Басань, яка розташована у 80 км від Києва, у перші дні повномасштабного вторгнення. Тут вони розмістили понад 1000 танків і жили в будинках місцевих. Вони залякували жителів та брали в полон чоловіків. На фотоапараті є віео, як вони ведуть селом колону полонених із зав'язаними очима та руками, серед яких є діти та підлітки.

30 березня українські розвідники звільнили село, а місцеві жителі зустрічали визволителів зі сльозами.

Власниця фотоапарату Оксана Устянівська працює техпрацівницею в місцевій школі. До 20 березня 2022 року вона із сином залишалися під окупацією. Каже, що після того, як окупанти пожили в її будинку, прибирала майже тиждень. Вони вкрали бінокль, одяг і навіть синові труси.

Місцеві зізнаються, що окупанти забороняли їм пересуватися і погрожували зброєю.

"Затримали. Зв'язали. 4 постріли біля скроні пускали. Незрозуміла була ситуація, чи це стріляють в тебе, чи товариша. Так провели цих 12 людей через таку психологічну атаку. Слава Богу всі хлопці нормально, спокійно витримали", — розповідає заступник голови Новобасанської громади Віталій Мозговий.

4-х росіян на фото ідентифікували. Вони з частини у Мурманській області. Серед них Іван Іванов, Мінігєчєв Володимир, Гарнастаєв Олександр, Нурлибєк Байганін.

Нагадаємо, що як FPV та піхота РФ наступають на Часів Яр, де ще лишаються цивільні. Російські дрони постійно кружляють над містом. Іноді вони навмисно влучають у волонтерські авто, які доправляють гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у прикордонних з Росією Чернігівській та Сумській областях почастішали заходи ворожих ДРГ. Вони "полюють", як на військових Сил оборони, так і на цивільне населення.