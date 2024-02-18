"Помста за Авдіївку": партизани влаштували диверсію на залізниці у Волгограді (фото)

Підпал завадив логістиці російських військ, оскільки через цей вузол ідуть військові склади до Криму і Ростова.

Партизани "Атеш" організували акцію саботажу на залізничній магістралі у Волгограді, Росія. Це порушило плани з переміщення військових вантажів і внесло затримку в логістичну систему російських збройних сил. Про це повідомляє партизанський рух у Telegram.

Один із членів групи "Атеш" влаштував пожежу в релейній шафі на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани повідомляють, що це призвело до тимчасової зупинки передачі військової техніки.

"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з точки зору логістики. Ця станція — важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму і Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми", — йдеться в повідомленні.

Партизани підірвали залізницю у Волгограді Партизани підірвали залізницю у Волгограді Партизани підірвали залізницю у Волгограді

"Атеш" не повідомляє дату, коли сталася диверсія з безпеки агента.

"Це помста за Авдіївку", — також доповнили партизани.

Партизани підірвали залізницю у Волгограді

Нагадаємо, 8 лютого в партизанському русі "Атеш" повідомили, що агенти підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, з яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України.

7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.