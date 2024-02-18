"Сил достатньо": Братчук розповів про проблеми росіян на лівобережжі Херсонщини

Російське угруповання "Дніпро" стало потужнішим відтоді, як восени 2023 року українські військові побудували на лівому березі Херсонщини плацдарм.

Територія на лівому березі Херсонської області, контрольована українськими силами, стає серйозною проблемою для російської влади. Проте спроби усунути цю проблемну ділянку землі призводять до необдуманих вчинків із боку противника. Про це повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі виданню "24 Канал".

Під час атак на українські позиції окупантам фактично заважають використовувати бронетехніку.

"Є угруповання "Дніпро", яке відповідає за південні території, зокрема й Херсонщину, а на флангах уже перехід до повноважень угруповання "Південь", яке відповідає й за Запорізький напрямок. Завдання, які стоять перед угрупованнями, здаються реалізацією одного задуму", — зазначив Сергій Братчук.

Із моменту створення плацдарму на лівому березі Херсонщини українськими військовими восени 2023 року, російське угруповання "Дніпро" значно посилилося.

"Там достатньо сил і бронетехніки, але є певний нюанс. Він полягає в тому, що ворог зараз зазвичай використовує піхоту. Тому що правий берег допомагає артилерійським вогнем. Ця ворожа піхота здається елітною, відомі мотострілецькі з'єднання. Але морська піхота й десант не виконують своєї функціональної ролі, яка в них передбачена на полі бою", — наголосив Братчук.

Під час спроб російського угруповання відтіснити українських військових їм не вдається домогтися успіху. В результаті їхній морально-психологічний стан залишається на низькому рівні, оскільки штурми, у які їх відправляють, фактично є квитком в один кінець.

Водночас українським військовим не дають активніше діяти керовані авіаційні бомби, які скидають росіяни. Із цим нашим захисникам зможуть допомогти винищувачі F-16 і системи ППО.

Нагадаємо, 5 січня прессекретарка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на лівому березі Херсонської області російські військові відновили застосування бронетехніки. Деякий час ворог висував тільки піхотні групи.

Того ж дня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що українські плацдарми на лівому березі ускладнюють боротьбу ЗС РФ. За його словами, українські військові ведуть маневрені дії в так званій сірій зоні.