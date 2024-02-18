Захоплення Авдіївки: війська РФ наступають на селище Ласточкине, — командування ЗСУ (відео)

Підрозділи Сил оборони України відвели з Авдіївки на нові та вигідніші позиції. Однак росіяни не заспокоюються: за останню добу вони 14 разів атакували розташований поруч населений пункт.

Після захоплення Авдіївки російські військові наступають у напрямку селища Ласточкине Донецької області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Всі підрозділи Сил оборони України, яким загрожувало блокування, відвели на нові та вигідніші позиції. Українські війська продовжують виконувати бойові завдання, додав речник.

"Вони заважають подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, було здійснено фортифікацію", — уточнив Лиховій.

Окупаційні війська намагаються наступати на населений пункт Ласточкине, розташований біля Авдіївки, і за добу там було відбито 14 атак.

Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил із Авдіївки. Карта DeepState.

ЗС РФ також атакують і на Мар'їнському напрямку, але безрезультатно. За добу українські захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка та Перемога.

На Запорізькому напрямку ворожі угруповання 13 разів атакували позиції ЗСУ на захід від Вербового та Роботиного.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський раніше називав втрати росіян в Авдіївці. За чотири місяці інтенсивної фази протистояння противник втратив понад 47 тисяч солдатів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил із Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб війська РФ не оточили підрозділи ЗСУ.