Удар по БДК "Цезарь Куников": британська розвідка дізналася, кого можуть призначити главою Чорноморського флоту

Адмірал Віктор Соколов не влаштовував вище командування стилем керівництва. Кадровим перестановкам також допомогли успішні удари ЗСУ морськими дронами MAGURA по російських кораблях у Чорному морі, впевнені в Міноборони Великої Британії.

Командувач Чорноморським флотом Росії адмірал Віктор Соколов міг втратити посаду після знищення великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников". Про це йдеться в розвідзведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники проводять аналогію з його попередником Ігорем Осиповим і роблять висновки, що на чергове звільнення вплинули успішні удари України по різних кораблях ЗС РФ у Чорному морі.

"Стиль керівництва Соколова міг також зіграти певну роль у його звільненні", — зазначили в Міноборони.

Російське Міністерство оборони досі офіційно не підтверджувало відомостей про відставку Соколова. Імовірно, його замінили віцеадміралом Сергієм Пінчуком, він обійматиме посаду виконувача обов'язків командувача Чорноморського флоту до завершення розслідування знищення "Цезаря Куникова".

Нагадаємо, десантний корабель "Цезарь Куников" знищили 14 лютого біля тимчасово окупованої Алупки в Криму. Морські дрони MAGURA V5 змогли потопити судно.

Фокус раніше писав, що за останні сім місяців ЗСУ знищили чотири десантні кораблі ЗС РФ, включно з "Цезарем Куниковим". Успіхи операцій засновані на використанні морських безпілотників MAGURA V5.