"Далі — бойові тестування": українські "ланцети" успішно проходять випробування (відео)

За словами Михайла Федорова, вітчизняна розробка зможе захоплювати ціль на останньому етапі польоту, щоб далі бути стійкою до РЕБ.

В Україні розробляють аналог дрона-камікадзе "Ланцет". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у випуску подкасту "Слон" розказав про хід розробки та випробувань БПЛА.

"Ланцет" має радіус дії 30-40 км, тоді як FPV-дрони працюють у радіусі до 15-20 км. Тому Україні треба створити аналог російського дрона-камікадзе. Особливістю виробу у ворога є можливість пуску як по заздалегідь введених координатах, так і за допомогою відеоканалу під керівництвом оператора. Останні 200-500 метрів дрон захоплює ціль і автоматично уражає ціль. На цьому моменті від не піддається впливу засобам радіоелектронної боротьби.

"Кілька днів тому ми тестували чотири компанії, і ми тестували вироби по типу "Ланцет", і два пройшли успішно", — повідомив Федоров додавши, що інші два не подолали погодні умови, бо був дощ і сніг.

Один не злетів, а четвертий не зміг уразити ціль через погану погоду. Водночас два інші подолали погодні перешкоди. Українські аналоги будуть теж мати схожі характеристики з російським "Ланцетом" і так само захоплюватимуть цілі на термінальній стадії польоту.

Щодо темпів виробництва Михайло Федеров не став нічого прогнозувати, але додав, що досягти виготовлення сотень одиниць можна за кілька місяців. Оптика і інші технології потребували часу та інвестицій, тому Україна не змогла одразу повторити російській дрон.

"Будемо зараз тестувати на полі бою. Для себе я впевнився, що це безповоротна історія, я спокійний. Все, потрібно більше вкладати кошти і давати контракти", — анонсував появу українських "Ланцетів" на полі бою Федоров.

Нагадаємо, 16 лютого росЗМІ писали, що у РФ планують збільшити виробництво дронів-камікадзе у понад 10 разів.

15 лютого в соцмережах показали САУ "Богдана", яка витримала удар російського "Ланцета".