Хакери Head Mare злили в мережу технічну документацію концерну "Калашников" (фото)
Зокрема, було оприлюднено дані про випробування керованої ракети 9М333 для ЗРК, яка оснащена інфрачервоною головкою самонаведення.
Хакерська група Head Mare зламала російську компанію "Високоточні системи й технології", що розташована в Іжевську та входить до холдингу "Калашников". У розпорядженні групи опинилася внутрішня секретна документація на зброю та інша інформація, яку було опубліковано в Х 17 лютого.
Серед здобутих документів — документи з аудиту компанії, технічна документація та інформація про вразливості, а також особиста інформація співробітників.
Як зазначили експерти "Мілітарного", у мережу потрапила детальна інформація про нові гіперзвукові ракетні мішені "Гвоздика". Росіяни планують використовувати виріб для тренувань розрахунків протиповітряної оборони, які виконують завдання з перехоплення високошвидкісних цілей.
У документах містяться 3D-модель прототипу ракети, її характеристики, результати випробувань окремих компонентів і список співробітників, які відповідають за реалізацію програми.
Серед іншого також оприлюднено документи з інформацією про випробування керованої ракети 9М333 для ЗРК лінійки "Стріла-10".
"Ракета 9М333 використовується в складі зенітно-ракетного комплексу 9К35М4 "Стріла-10М4" й оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Хоча ракету й розробляли з 1980-х років, офіційно серійне виробництво 9М333 розпочалося тільки в грудні 2020 року", — уточнили експерти.
На закінчення оглядачі звернули увагу, що цей випадок зливу секретної інформації в мережу не єдиний. 8 лютого група хакерів Prana Network виклала в мережу дані про іранські ударні дрони Shahed-136, які виробляються в Росії. Зокрема, було показано технологічний процес виробництва безпілотників.
Нагадаємо, білоруські хакери групи "Кіберпартизани" повідомили, що отримали дані виробника російських безпілотників "Орлан" і передали їх українській стороні.